Эколог назвала причиной выброса рутения на Южном Урале аварию на ядерном заводе

20:15 21 ноября 2017 0

Надежда Кутепова предполагает, что выброс рутения-106 произошел из-за аварии на печи остекловывания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рутений-106 мог попасть в атмосферу в ночь или днем 26 сентября 2017 года из-за аварийного выброса на электрической печи остекловывания радиоактивных отходов завода по переработке ядерных отходов 235, который входит в ПО «Маяк» и работает круглосуточно. Такую версию выдвинула эколог Надежда Кутепова.

Общественница возглавляла организацию «Планета надежд», которую признали иностранным агентом, в 2015 году сама запросила политическое убежище во Франции, где сейчас живет с четырьмя детьми. Поэтому к ее версии следует относиться критически. Но вместе с тем Кутепова родилась и выросла в Озерске, много лет отстаивала права пострадавших от аварии на «Маяке» в 1957 году. На своей странице в Facebook она рассказала, как могла произойти авария, а затем перечислила предполагаемые причины.

Со ссылкой на французского физика Жана Клода Зебриба, Надежда Кутепова написала: «Когда все идет хорошо, из дымовой трубы печи остекловывания выделяется только газ криптон 85 в виде аэрозолей (RuO2 для рутения), которые в значительной степени задерживаются фильтрами „очень высокой эффективности“ (THE), имеющими эффективность захвата 99,9%. Они проверяются и регулярно меняются. Но химия рутения является сложной и существует состояние, в которой этот элемент находится в летучей фазе. Если инцидент происходит в это время, может возникнуть утечка, когда газы и аэрозоли ускользают от аппаратуры. Поскольку на „Маяке“ используют эту технологию остекловывания с 1987 года, возможно, что именно они вызвали это случайное освобождение».

Причины инцидента, по предположению Надежды Кутеповой, могли быть связаны с «некачественным изготовлением электрической печи остекловывания радиоактивных отходов ЭП 500-5». «В сентябре 2015 года „Маяк“ заключил договор на строительство печи с предприятием, которое на момент заключения договора находилось в состоянии банкротства. Через год, в сентябре 2016, печь еще не была построена, работники предприятия — банкрота были уволены, однако, деньги за нее предприятию — банкроту были уплачены. 27 декабря 2017 года [вероятно, речь о 2016 годе] „Маяк“ запустил печь в производство, однако в СМИ ранее сообщалось, что во время тестовых испытаний, которые проводились на низкоактивных растворах, в работе печи наблюдались недостатки, которые решались на месте. Таким образом, в рекордные сроки, непонятно кем, непонятно на какие деньги, непонятно каким образом принятая в эксплуатацию печь остекловывания была построена и введена в эксплуатацию», — продолжает эколог.

Надежда Кутепова считает, что предполагаемый выброс мог остаться незамеченным для работников, не принимавших участие в процессе в момент инцидента. «Учитывая опыт аварии на этом же заводе в 2007 году, он мог быть сокрыт руководством завода от руководства „Маяка“ и Росатома. Пробы, производимые в лаборатории комбината, в случае необходимости сокрытия места их забора маркируются символом „Х“ во избежание распространения информации, кроме того большинство работников комбината дают подписку о неразглашении государственной либо коммерческой тайны», — уверена эксперт.

По словам эколога, на «Маяке» «накоплен огромный опыт по сокрытию информации и по дезинформации о радиационных авариях». «Самыми крупными из которых являются: 1949—1952 годы, сброс высокоактивных отходов в реку Теча; 29 сентября 1957 года — взрыв подземной емкости с высокоактивными отходами; 1967 год — песчаная буря на озере Карачай; 2005 год — сброс в реку Теча 60 000 тонн радиоактивных отходов; 2007 год — разрыв пульпопровода на заводе 235», — перечислила Надежда Кутепова.

Эксперт потребовала от Генпрокуратуры РФ провести проверку. Она считает необходимым создать международную группу по расследованию инцидента с включением представителей стран, загрязненных рутением в результате инцидента. «Зачем я это делаю обычно все понимают, кроме озерчан. Cпециально для жителей Озерска еще раз: на „Маяке“ и заводе 235 работал мой отец Гаев Лев Николаевич, который умер у меня на глазах от тяжелейшего рака кишечника, когда мне было 12. И я это помню всегда, это меня травмировало, представьте себе. И еще потому, что меня изгнали за правду. Но работайте все-таки, пожалуйста, качественно, очень хочется вернуться», — резюмировала Надежда Кутепова.

Шумиха вокруг возможного инцидента поднялась, когда Росгидромет в официальном бюллетене 20 ноября признал «экстремально высокую» и «высокую» концентрации рутения-106 в Челябинской области — в стокилометровой зоне озерского ПО «Маяк», где ведется переработка отработанного ядерного топлива. В пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, райцентре под Челябинском, зафиксировано превышение фона в 986 раз, в Новогорном — в 440 раз.

На ПО «Маяк» отрицают инциденты с выбросом рутения. Южноуральские власти не видят опасности в превышении фона. А «Гринпис» и депутаты Госдумы обратились в прокуратуру с заявлением о возможном сокрытии радиационной аварии в Челябинской области. Эколог Максим Шингаркин обещал прилететь для изучения ситуации вместе с экс-омбудсменом Алексеем Севастьяновым.

Согласно одной из версий, концентрация рутения-106 в Челябинской области в конце сентября могла быть вызвана аварией на космическом спутнике. Это выясняют в официальных кругах, в том числе в Росатоме и Роскосмосе.