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23 ноября 2017
22 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
16:37  23 ноября 2017 0

Освобожден пьяный гонщик, из-за которого на Урале заживо сгорели двое полицейских. ФОТО

Павел Глухов не остановился по требованию инспектора, и началась погоняФото: Павел Глухов, ВК

Следователь СКР решил пока не просить ареста для 21-летнего жителя деревни Полдневой Павла Глухова, при погоне за которым погибли двое полицейских.

«На данном этапе следствия нет оснований для заключения под стражу водителя. Все будет зависеть от результатов назначенных экспертиз, прежде всего судебной автотехнической экспертизы. Водитель освобожден из ИВС», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что при погоне за «восьмеркой», которая не остановилась по требованию автоинспекторов, патрульный автомобиль ДПС столкнулся с «Жигулями» седьмой модели, вылетел в кювет и сгорел. В машине заживо сгорели 25-летние сержанты Артем Ваккер и Александр Пузиков. В «семерке» ехали двое рыбаков. При столкновении они получили травмы, но их жизни ничего не угрожает.

Погибшие полицейские Александр Пузиков (слева) и Артём Ваккер (справа).
Фото: Соцсеть

Гонщик, из-за которого все произошло, вскоре был задержан другим нарядом. «Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян», — сообщил Александр Шульга. Как пишут журналисты 66.ru, съездившие в деревню Полдневую, местные жители им сами на себя пожаловались: «у нас в селе проблема такая — все пьют — от главы и директоров до обычных людей».

СКР возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По этой статье гонщику грозит до девяти лет колонии.

Сослуживцы погибших полицейских начали сбор средств для их семей. У Артема Ваккера остались жена и трое детей. Александр Пузиков не был женат, у него остались родители.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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