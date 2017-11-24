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24 ноября 2017
23 ноября 2017
04:37  24 ноября 2017 0

Друг Николая Годовикова озвучил последнюю волю актера

Изначально актер просил развеять его прах над Невой, но потом передумалФото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Умерший 23 ноября актер Николай Годовиков, вероятнее всего, будет похоронен на Южном кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с его супругой. Об этом журналистам рассказал его друг Вячеслав Смородинов.

«Желание Николая Львовича — похоронить рядом с супругой на Южном кладбище, ну, а дальше мы будем стараться это сделать», — цитирует РИА «Новости» собеседника. При этом как сообщает портал «Дни.Ru», в своем первом завещании Годовиков просил развеять его прах над Невой.

Актер, сыгравший молодого красноармейца Петруху в фильме «Белое солнце пустыни», напомним, скончался у себя дома в Петербурге от онкологического заболевания.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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