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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
15:10  24 ноября 2017 0

Планы властей ХМАО отметили в «Сколково». Губернатору Комаровой вручили награду за стратегию и экономию. ФОТО

Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональные государственные гражданские служащие: вызов и реалии современности». Сургут, шаронов андрей, комарова наталья
В школе управления «Сколково» подвели итоги конкурса — одним из победителей оказался ХМАОФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югра стала лауреатом SKOLKOVO Trend Award-2017. Свидетельство вручил губернатору Наталье Комаровой президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Награждение состоялось в рамках открытия всероссийской научно-практической конференции «Профессионализм государственных гражданских служащих: вызовы и реалии современности» — она стартовала в Сургуте. Президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов рассказал, что накануне были подведены итоги работы организации за 2017-й год. «Мы выявляли самых интересных корпоративных партнеров. Было выбрано 12 победителей: 9 компаний и 3 региона. Одним из них стал Ханты-Мансийский автономный округ. Я с удовольствием вручаю губернатору свидетельство лауреата SKOLKOVO Trend Award 2017 года. Это за мартовскую программу, где обсуждались стратегия Югры до 2030 года и концепция „Бережливый регион“», — отметил Шаронов перед вручением губернатору Комаровой награды.

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В Сургуте работают губернатор Наталья Комарова и уральский полпред Игорь Холманских Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Речь идет об обсуждении Стратегии-2030 ХМАО, которое проходило весной с участием специалистов «Сколково». Тогда документ проанализировали, чтобы внести коррективы из-за изменившихся внешних и внутренних факторов. Губернатор Комарова в свою очередь отметила, что благодаря проделанной работе, власти региона получили необходимые инструменты для решения главной задачи — устойчивого развития Югры.

В конференции также приняли участие полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских, сотрудники управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров.

Антон Степыгин
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