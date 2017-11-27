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Главные новости Пермского края
11:30  27 ноября 2017 0

В пермском зоопарке погиб медвежонок. Малыша убила и съела собственная мать

Милка и Сэрику — пара. Но первый опыт завести медвежонка закончился у них печальноФото: Пермский зоопарк

Белая медведица в пермском зоопарке убила своего новорожденного детеныша. Эксперты предполагают, что мать восприняла его как добычу.

Гибель медвежонка зафиксировала камера. Роды шли четыре часа, и медведица Милка, рожавшая впервые, не понимала, что с ней происходит, рассказали в Пермском зоопарке. Новоиспеченная мать тут же убила своего детеныша и съела его. Почему она это сделала — непонятно. Эксперты предполагают, что Милка восприняла медвежонка как добычу. При этом они отмечают, что малыш появился на свет раньше срока и был очень маленьким — так что, возможно, он бы и не выжил.

«Сейчас медведица чувствует себя хорошо. Своего медвежонка она даже не пыталась искать», — рассказала «URA.RU» ученый секретарь зоопарка Елена Бурдина. Милка воссоединилась с самцом Сэрику и старшей подругой Амдермой. Интересно, что обе самки с удовольствием едят мясо и рыбу, а Сэрику предпочитает вегетарианскую пищу: морковку, ягоды и ламинарию.

Полина Домовитова
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