Белая медведица в пермском зоопарке убила своего новорожденного детеныша. Эксперты предполагают, что мать восприняла его как добычу.
Гибель медвежонка зафиксировала камера. Роды шли четыре часа, и медведица Милка, рожавшая впервые, не понимала, что с ней происходит, рассказали в Пермском зоопарке. Новоиспеченная мать тут же убила своего детеныша и съела его. Почему она это сделала — непонятно. Эксперты предполагают, что Милка восприняла медвежонка как добычу. При этом они отмечают, что малыш появился на свет раньше срока и был очень маленьким — так что, возможно, он бы и не выжил.
«Сейчас медведица чувствует себя хорошо. Своего медвежонка она даже не пыталась искать», — рассказала «URA.RU» ученый секретарь зоопарка Елена Бурдина. Милка воссоединилась с самцом Сэрику и старшей подругой Амдермой. Интересно, что обе самки с удовольствием едят мясо и рыбу, а Сэрику предпочитает вегетарианскую пищу: морковку, ягоды и ламинарию.