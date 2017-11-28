09:00 28 ноября 2017 1

Греф пообещал дронов-убийц и прорыв в медицине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 28 ноября. И вот главное к этому часу:

Герман Греф рассказал, какое будущее ждет Россию, в каких сферах ждать прорыва и что в стране не изменится никогда. И показал антиутопическое видео про дронов-убийц.

Депутаты гордумы Екатеринбурга обсуждают проекта бюджета на 2018—2020 годы. Налоги иссякают, поддержка со стороны Москвы сильно урезается. Все идет к тому, что в 2018-м зарплаты вырастут только у Ройзмана и Якоба, а сам Екатеринбург останется без денег после мундиаля.

Компания UTair нашла золотое дно в Зауралье. Единственный рейс из Кургана встретит пассажиров забитым самолетом и супердорогими билетами, которые можно перепродать еще дороже. Порочный круг пока не могут разорвать даже антимонопольщики.

Бард Александр Новиков будет судиться с «Первым каналом». Свои претензии уральский шансонье оценил в миллион евро.

Артист Олег Табаков госпитализирован. Один из сыновей актера придерживается версии о стоматологах, а другой называет куда более страшный диагноз.

Российский политик и олимпийский чемпион по дзюдо Дмитрий Носов жестко высказался о ведущей «Первого канала», назвав девушку «трансвиститом». Увидеть и саму ведущую, и реакцию на оскорбление можно тут.