Сыновья Табакова называют разные причины госпитализации своего отца

07:51 28 ноября 2017 0

Олег Табаков не хочет рассказывать о своей болезни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сыновья артиста Олега Табакова Павел и Андрей называют СМИ разные причины госпитализации отца в больницу. Сам Олег Табаков не стал рассказывать о своем заболевании.

Сын Олега Табакова Павел заявляет, что отец в больнице проходит плановое стоматологическое обследование. А старший сын Андрей говорит о том, что родитель был госпитализирован с воспалением легких, пишет портал Life.ru. Ранее в Первой градской больницы, куда доставили Табакова, также говорили о воспалении легких у артиста. Олег Табаков признался, что болен, однако дальнейшие комментарии давать не стал.

Днем, 27 ноября, 82-летнего Олега Табакова госпитализировали в Первую градскую больницу, где он был помещен в реанимацию в шестое отделении, напоминает «Национальная служба новостей». Табаков вечером должен был выйти на сцену в спектакле «Год, когда я не родился», но в театре сообщили, что в афише в связи с госпитализацией произошли изменения.

В сентябре Табакова хотели госпитализировать из-за сильного приступа боли, который случился прямо перед началом спектакля «Чайка», где он исполняет одну из главных ролей. В МХТ вызвали скорую, медики рекомендовали Табакову лечь в больницу, но артист согласился принять обезболивающее и вышел на сцену, пишет «Федеральное агентство новостей».