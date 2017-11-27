23:09 27 ноября 2017 1

Глава Сбербанка Герман Греф настроил российских бизнесменов на успех Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, какое будущее ждет Россию в мире современных технологий. Топ-менеджер стал ТОП-спикером на бизнес-форуме Synergy Global Forum, который проходит в Москве 27—28 ноября. Героями выступления Грефа стали технологии будущего, риски и вызовы. Он рассказал о продвижении искусственного интеллекта в мире и показал боевик-антиутопию. Мини-триллер, которым глава Сбербанка пугал бизнесменов, и самые яркие заявления Грефа читайте в материале «URA.RU».

Об искусственном интеллекте

«Я показал вам этот ролик не для того, чтобы нагнать на вас страха. Это не будущее, а настоящее: технологии уже позволяют создать боевое оружие подобного рода. Нам нужно внимательно относиться ко всем областям новых технологий», — заявил Греф, после того, как продемонстрировал залу антиутопическое видео про дронов-убийц.

«Наступление эры искусственного интеллекта неизбежно. Он будет развиваться и его не нужно бояться, нужно научиться им пользоваться. Я призываю всех уделять этому большое внимания, особенно бизнесу. Это наше будущее — не роботы, которые нас заменят, и не дроны, которые будут нас убивать. Это то, где мы будем жить. Поэтому нам нужно больше внимания уделять самообразованию и саморазвитию, чтобы использовать технологии в бизнесе. Те компании, которые сегодня не используют искусственный интеллект в своем деле, в скором времени перестанут существовать. Сбербанк начал использовать искусственный интеллект в прогнозах рисков, после — в сфере управления персоналом. Теперь нет ни одной сферы, где им не пользуемся».

Как учиться у прошлого?

Мы должны научиться меняться не тогда, когда уже поздно. Нужно извлекать уроки из прошлого. Очень сложно обращаться к прошлому, всегда хочется его немного приукрасить.

Это наше с вами прошлое, поэтому хочется на себя надеть героическую рубашку. Но важно анализировать собственное прошлое и извлекать из него уроки.

Ошибки имеют большее значение и ценность, чем наши достижения. И тогда мы сможем правильно предвосхищать будущее. Видеть причину в самих себе — это ключевой лозунг современного человека. Никто не может помешать нам быть успешными, кроме самих себя.

Что развитие технологий значит для России?

Герман Греф посоветовал копировать удачные модели ведения бизнеса у американцев и китайцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России эта задачка значительно более простая, в силу того, что в ряде сфер мы отстаем от ряда стран. Не нужно ломать голову, что делать, нужно просто качественно повторять то, что делают ваши коллеги в других странах. Надо смотреть на те бизнес-модели, которые уже успешно осуществляются в США и Китае.

В стране осуществляется модернизация (не путать с инновацией). Инновация — это когда ты идешь с закрытыми глазами в тумане: у тебя может получиться, а может нет. Мы же находимся на этапе модернизации. И шансов на успех на этапе модернизации более высокие, с учетом того, что россиян всегда отличало то, что мы не только что-то копируем, но и привносим свое.

ТОП-3 индустрий, где в России ждать прорыва?

В первую очередь — это финансы. Финансовые технологии будут развиваться стремительно и здесь будет самый большой объем услуг, который будет оказываться в совершенно другой форме. Вторая сфера — это ритейл. Сейчас около 50% предприятий малого бизнеса занимаются торговлей, несут посреднические функции. С развитием i-commerce, физическое распространение уйдет в прошлое. Все виды i-commerce будут расти в ближайшие годы. Третье — это медицина. Это будет самая массовая сфера, в которой будут возможны инновации. Медицина начинает агрегировать в себе огромное количество технологий, начиная от квантовых датчиков, Big Data и закачивая биотехнологиями.

Что не изменится в ближайшие 10 лет?

Не изменятся базовые ценности и принципы. Они приобретают все большее значение и влияние. Все то что мы называем навыками софт-скилс, связано с внутренним самоощущением человека, с внутренней гармонией, его продуктивности и его коллаборации с другими людьми — эти принципы не меняются. Более того, люди, которые обладающие этими навыками, становятся самым востребованными на рынке активов.

Что мы можем дать ценного детям, чтобы подготовить их в этом будущем?

Образование должно дать главный навык: оно должно научить детей учиться и задать высокую планку того, как это делается. Все сидящие здесь родители должны дать детям одну простую вещь, которую не может не дать никто и ничто — это любовь.

Если мы дадим нашим детям любовь и научим их учиться, то можно считать, что мы выполнили нашу главную задачу.

Synergy Global Forum проходит в Москве 27—28 ноября в СК Олимпийский. По информации организаторов, в этом году мероприятие стала самым масштабным мероприятием в сфере бизнеса в России и мире — было продано 19,5 тысяч билетов. Ключевая аудитория форума — предприниматели и топ-менеджеры, представители бизнес-сообщества России, стран СНГ и Европы. Среди спикеров форума заявлены, писатель-мотиватор Ник Вуйчич, журналисты Оливер Стоун и Владимир Познер, боксер Майк Тайсон, Далай-Лама XIV, Нассим Николас Талеб.