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27 ноября 2017
23:09  27 ноября 2017 1

Греф предсказал будущее: что в России изменится, а что — никогда

Глава Сбербанка показал бизнесменам ролик про дронов-убийц: «Это уже настоящее». ВИДЕО
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Форум
Глава Сбербанка Герман Греф настроил российских бизнесменов на успехФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, какое будущее ждет Россию в мире современных технологий. Топ-менеджер стал ТОП-спикером на бизнес-форуме Synergy Global Forum, который проходит в Москве 27—28 ноября. Героями выступления Грефа стали технологии будущего, риски и вызовы. Он рассказал о продвижении искусственного интеллекта в мире и показал боевик-антиутопию. Мини-триллер, которым глава Сбербанка пугал бизнесменов, и самые яркие заявления Грефа читайте в материале «URA.RU».

Об искусственном интеллекте

«Я показал вам этот ролик не для того, чтобы нагнать на вас страха. Это не будущее, а настоящее: технологии уже позволяют создать боевое оружие подобного рода. Нам нужно внимательно относиться ко всем областям новых технологий», — заявил Греф, после того, как продемонстрировал залу антиутопическое видео про дронов-убийц.

«Наступление эры искусственного интеллекта неизбежно. Он будет развиваться и его не нужно бояться, нужно научиться им пользоваться. Я призываю всех уделять этому большое внимания, особенно бизнесу. Это наше будущее — не роботы, которые нас заменят, и не дроны, которые будут нас убивать. Это то, где мы будем жить. Поэтому нам нужно больше внимания уделять самообразованию и саморазвитию, чтобы использовать технологии в бизнесе. Те компании, которые сегодня не используют искусственный интеллект в своем деле, в скором времени перестанут существовать. Сбербанк начал использовать искусственный интеллект в прогнозах рисков, после — в сфере управления персоналом. Теперь нет ни одной сферы, где им не пользуемся».

Как учиться у прошлого?

Мы должны научиться меняться не тогда, когда уже поздно. Нужно извлекать уроки из прошлого. Очень сложно обращаться к прошлому, всегда хочется его немного приукрасить.

Это наше с вами прошлое, поэтому хочется на себя надеть героическую рубашку. Но важно анализировать собственное прошлое и извлекать из него уроки.

Ошибки имеют большее значение и ценность, чем наши достижения. И тогда мы сможем правильно предвосхищать будущее. Видеть причину в самих себе — это ключевой лозунг современного человека. Никто не может помешать нам быть успешными, кроме самих себя.

Что развитие технологий значит для России?

Форум "Синержи". Москва, греф герман
Герман Греф посоветовал копировать удачные модели ведения бизнеса у американцев и китайцев
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России эта задачка значительно более простая, в силу того, что в ряде сфер мы отстаем от ряда стран. Не нужно ломать голову, что делать, нужно просто качественно повторять то, что делают ваши коллеги в других странах. Надо смотреть на те бизнес-модели, которые уже успешно осуществляются в США и Китае.

В стране осуществляется модернизация (не путать с инновацией). Инновация — это когда ты идешь с закрытыми глазами в тумане: у тебя может получиться, а может нет. Мы же находимся на этапе модернизации. И шансов на успех на этапе модернизации более высокие, с учетом того, что россиян всегда отличало то, что мы не только что-то копируем, но и привносим свое.

ТОП-3 индустрий, где в России ждать прорыва?

В первую очередь — это финансы. Финансовые технологии будут развиваться стремительно и здесь будет самый большой объем услуг, который будет оказываться в совершенно другой форме. Вторая сфера — это ритейл. Сейчас около 50% предприятий малого бизнеса занимаются торговлей, несут посреднические функции. С развитием i-commerce, физическое распространение уйдет в прошлое. Все виды i-commerce будут расти в ближайшие годы. Третье — это медицина. Это будет самая массовая сфера, в которой будут возможны инновации. Медицина начинает агрегировать в себе огромное количество технологий, начиная от квантовых датчиков, Big Data и закачивая биотехнологиями.

Что не изменится в ближайшие 10 лет?

Не изменятся базовые ценности и принципы. Они приобретают все большее значение и влияние. Все то что мы называем навыками софт-скилс, связано с внутренним самоощущением человека, с внутренней гармонией, его продуктивности и его коллаборации с другими людьми — эти принципы не меняются. Более того, люди, которые обладающие этими навыками, становятся самым востребованными на рынке активов.

Что мы можем дать ценного детям, чтобы подготовить их в этом будущем?

Образование должно дать главный навык: оно должно научить детей учиться и задать высокую планку того, как это делается. Все сидящие здесь родители должны дать детям одну простую вещь, которую не может не дать никто и ничто — это любовь.

Если мы дадим нашим детям любовь и научим их учиться, то можно считать, что мы выполнили нашу главную задачу.

Synergy Global Forum проходит в Москве 27—28 ноября в СК Олимпийский. По информации организаторов, в этом году мероприятие стала самым масштабным мероприятием в сфере бизнеса в России и мире — было продано 19,5 тысяч билетов. Ключевая аудитория форума — предприниматели и топ-менеджеры, представители бизнес-сообщества России, стран СНГ и Европы. Среди спикеров форума заявлены, писатель-мотиватор Ник Вуйчич, журналисты Оливер Стоун и Владимир Познер, боксер Майк Тайсон, Далай-Лама XIV, Нассим Николас Талеб.

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