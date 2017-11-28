17:11 28 ноября 2017 0

Минфин предложил лишить часть россиян социальной поддержки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Предложение Минфина заметно сократить меры социальной поддержки россиян поставит вопрос о выживании значительной части населения страны. Секвестирование социалки может иметь место только в том случае, если государство готово предложить альтернативу, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты. Инициатива чревата усилением в регионах протестных настроений.

Во вторник, 28 ноября, Минфин предложил сократить число получателей социальной поддержки из бюджета. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на форуме Финансового университета. «У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», — пояснил Силуанов. Он сообщил, что данные предложения уже обсуждаются в правительстве.

Глава Минфина Антон Силуанов предложил урезать меры соцподдержки россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил «URA.RU», что заявление Силуанов неоднозначно: «С одной стороны, он прав в той части, что мы размазываем деньги тонким слоем среди всех. С другой — совершенно непонятно, как повысить пресловутую адресность финансовой помощи, кто будет определять ее? Если этим займутся наши чиновники, то с большой долей вероятности можно предположить, что социальную поддержку будут получать только родственники этих чиновников».

По его мнению, прежде чем секвестировать объем социальной помощи, необходимо разработать альтернативные варианты. «Если людям предоставят рабочие места с достойной оплатой, то это будет один вариант. Если же соцвыплаты просто отнять, а взамен не дать ничего, то миллионы людей, по логике, должны просто передохнуть», — заявил Журавлев. Он признал, что Россия не может похвастаться прекрасной системой социальной поддержки населения, однако, по его словам, в регионах многие люди «выживают за счет этих крох».

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, «Силуанов играет роль злого полицейского». «Минфин по определению должен сокращать расходы, поэтому заявление главы ведомства выглядит вполне логично. Однако я уверен, что до президентских выборов в марте следующего года никаких сокращений ждать все же не стоит. Может быть, наоборот — что-то даже повысят и увеличат», — пояснил он «URA.RU». Иванов отметил, что сегодня государство не заинтересовано в росте протестных настроений и предположил, что главным оппонентом Силуанова выступит Минздравсоцразвития.

По мнению экономического аналитика Артема Ермолаева, в первую очередь необходимо посчитать, какую реальную экономию даст бюджету возможное сокращение социальных выплат. «Есть ощущение, что речь идет о полумере, скорее всего, серьезного экономического эффекта мы не получим. Однако сам факт отмены денежных выплат окажет ощутимое психологическое воздействие на людей», — отметил он для «URA.RU».