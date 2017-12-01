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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:41  01 декабря 2017 0

После капремонта в квартире уральцев рухнул потолок. «Все боятся, что могут погибнуть люди». ФОТО

Потолок рухнул, когда собственника квартиры не было домаФото: группа во «ВКонтакте» «Алапаевск [online]»

Качество капитального ремонта жилых домов не перестает вызывать негодование среди свердловчан. Очередное ЧП случилось в Алапаевске. В двухэтажном доме по улице Говырина, 11 обвалился потолок одной из квартир. Собственник чудом не оказался под завалом.

Как рассказала «URA.RU» жительница дома Анна Шестакова, в 2016 году в двухэтажке был проведен капитальный ремонт. «Но работы были проведены некачественно. На стенах появились трещины, потом на потолке. В итоге у соседа обрушились балки перекрытия. В доме проживают пожилые и маленькие дети. Все боятся, что дом развалится и могут погибнуть люди», — пояснила женщина.

По ее словам, после того, как рухнул потолок, жильцы дома позвонили в МЧС. «Но там нам сказали, что это не в их компетенции. Обратились в наше ТСЖ, которое тоже не спешило с помощью. Даже замглавы города по координации хозяйственной деятельности Виталий Калинин приезжал. Сказал, что квартира приватизирована, решайте сами, что делать», — рассказала Шестакова. По ее словам, администрация «зашевелилась» только после того, как жильцы позвонили на телевидение.

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Фото: группа во «ВКонтакте» «Алапаевск [online]»

Глава города Сергей Беспалов в беседе с «URA.RU» опроверг слова жительницы. Он уверяет, что после инцидента в мэрии тут же собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям и приняли решение выделить деньги из резервного фонда на ремонт квартиры.

«У этого дома протекала крыша. Поэтому в свое время он и попал в программу капремонта. Видимо, подрядчик не просушил то место, куда капала вода, когда там была щель. В этом самом месте и обрушился потолок», — пояснил Беспалов. Он также заверил, что другим жильцам этого дома опасность не угрожает.

Как ранее сообщало «URA.RU», Генпрокуратура РФ по поручению президента в этом году впервые провела проверку в сфере капремонта жилых домов. Ведомство обнаружило 9,1 тысячи нарушений, в 62 случаях были возбуждены уголовные дела.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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