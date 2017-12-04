Связь российских топ-менеджеров могут вывести из-под «закона Яровой»

09:08 04 декабря 2017 0

Депутат Госдумы Ирина Яровая — один из авторов «антитеррористического пакета» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телефонные сети российских топ-менеджеров могут вывести из-под действия «закона Яровой». С таким предложением к правительству страны обратился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), отреагировав на проект министерства связи и массовых коммуникаций РФ об изменении сроков хранения данных по «антитеррористическому пакету».

В комиссии по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям РСПП подготовили заключение на проект минкомсвязи, пишет Коммерсант. В нем промышленники отметили, что чиновники учли ряд замечаний участников рынка и органов власти. В частности, почти в три раза сокращен начальный объем информации, подлежащей хранению, и введено поэтапное повышение объема хранимых данных. Однако власти пока обошли стороной идею исключить из закона услуги телефонной и радиосвязи в выделенных сетях, которыми пользуются должностные лица разных предприятий.

В союзе подчеркнули, что имеют в виду закрытые сети связи, не имеющие присоединения к сетям общего пользования и зачастую использующие аналоговые протоколы передачи информации. Роскомнадзор ранее выдал 200 лицензий на услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети, еще 48 компаний получили право пользоваться услугами телефонной связи в выделенной сети. В их числе: ОАО РЖД, «ЛУКОЙЛ-информ», «Ростелеком», а также ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр управления делами президента».

«Пакет Яровой» был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2016 года. По нему операторы связи и интернет-компании будут обязаны хранить текстовые сообщения, разговоры пользователей, а также «изображения, звуки, видео-, иные сообщения» до полугода. Специалисты обратили внимание, что изменения приведут к огромным затратам для операторов, поэтому связь может резко подорожать для населения.