14:38 04 декабря 2017 0

Поклоннице рок-н-ролла стукнуло 70 Фото: скрин страницы Instagram Максима Галкина

Пенсионерка из Ярославля стала гостьей Максима Галкина в воскресном выпуске программы «Старше всех». Женщине помогло увлечение западными танцами, которое доставило ей массу проблем в советские времена.

Галине Михайловне 70 лет, в юности она увлекалась танцами, но после замужества забросила свое увлечение, пишет портал progorod76.ru. «Перерывчик был около 50 лет. С 5 до 16 танцевала, а потом снова начала в 65», — рассказывает пенсионерка.

Во времена ее молодости увлечение рок-н-роллом и буги-вуги не поощрялись. «Танцевали, пришли отряды, которые следили за дисциплиной, под белы рученьки вывели, после этого случая на „доску почета“ попала», — делится Галина Михайловна.