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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:38  04 декабря 2017 0

Галкин насладился буги-вуги от 70-летней бабушки во время шоу на «Первом канале». ВИДЕО

Поклоннице рок-н-ролла стукнуло 70Фото: скрин страницы Instagram Максима Галкина

Пенсионерка из Ярославля стала гостьей Максима Галкина в воскресном выпуске программы «Старше всех». Женщине помогло увлечение западными танцами, которое доставило ей массу проблем в советские времена.

Галине Михайловне 70 лет, в юности она увлекалась танцами, но после замужества забросила свое увлечение, пишет портал progorod76.ru. «Перерывчик был около 50 лет. С 5 до 16 танцевала, а потом снова начала в 65», — рассказывает пенсионерка.

Во времена ее молодости увлечение рок-н-роллом и буги-вуги не поощрялись. «Танцевали, пришли отряды, которые следили за дисциплиной, под белы рученьки вывели, после этого случая на „доску почета“ попала», — делится Галина Михайловна.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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