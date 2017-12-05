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05 декабря 2017
18:05  05 декабря 2017 0

Депутатам тюменской облдумы предложили официально запретить придумывать законы для ХМАО и ЯНАО

Адресники. Ханты-Мансийск, дума хмао
По словам Аносова, в думе ХМАО его идею восприняли без восторгаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорский депутат в Тюменской облдуме Алексей Аносов предложил официально ликвидировать права народных избранников на законодательную инициативу в Югре и на Ямале. Аносов подчеркнул, что это право ему и коллегам предоставляет только закон «О статусе депутата Тюменской облдумы».

«В уставах ХМАО-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа право законодательной инициативы у депутатов Тюменской областной думы отсутствует», — сообщил Аносов, пояснив, что предлагает признать эти пункты в законе о статусе депутата утратившими силу.

«Учитывая отрицательные заключения, полученные от правового управления, управления по экономике и финансам, комитет по госстроительству и местному самоуправлению в проекте решения предлагает не вносить проект закона в Облдуму», — зачитал Аносов, отметив, что решение, вероятно, правильное, но противоречия в законах не устраняет.

Аносов предложил в ближайшее время обратиться к коллегам в думах ХМАО и ЯНАО с просьбой закрепить на законодательном уровне право законодательной инициативы за депутатами Тюменской облдумы. «Я в индивидуальном порядке обращался в думу Ханты-Мансийского автономного округа к Борису Сергеевичу (Борис Хохряков, спикер думы ХМАО, — ред.), получил отрицательный ответ», — рассказал депутат.

Депутат-единоросс Владимир Ульянов тут же предложил «дальше тему не дебатировать», поскольку имеется два отрицательных заключения, а поставить на голосование предложение не вносить законопроект на заседание Облдумы. «Действительно, этот законопроект в этой редакции лишает права дополнительных полномочий депутатов-северян, — согласился Аносов. — То есть мы, получается, депутаты, которые не имеют права вносить законодательные инициативы в законы, которые распространяются на жизнь наших избирателей». Депутат согласился с решением коллег, но еще раз попросил их обратиться в думы автономных округов и решить вопрос с противоречием в законах — «путем закрепления права законодательной инициативы за депутатами Тюменской областной думы».

Надежда Карташова
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