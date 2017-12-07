{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
18:57  07 декабря 2017 0

Ветеран свердловской школы политконсалтинга возвращается в профессию. Она работала с легендарными политиками

Галина Артемьева — один из ближайших друзей Антона БаковаФото: Facebook Галины Артемьевой

Свердловский политический консультант Галина Артемьева решила прервать четырехлетний отпуск по семейным обстоятельствам и объявила о возвращении в профессию.

«Старый конь борозды не испортит, а если и неглубоко пашет, то с знанием дела и ровно на нужную глубину. Кому интересно поузнавайте о моих возможностях у бывших и действующих депутатов, а также у политологов и политтехнологов. Если буду интересна в свете предстоящих выборных сезонов, пишите», — написала она на своей странице в сети «Фейсбук».

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Галина Артемьева добавила, что намерена продолжить в работу в родном Екатеринбурге и Свердловской области: «Я в свое время очень много поездила по стране, по 3-4 месяца не бывала дома. Сейчас уже силы не те».

Галина Артемьева в 90-х годах тесно работала со свердловским политиком Антоном Баковым. В частности, создавала с ним региональное отделение партии «ПРЕСС» и областное движение «Май». В течение многих лет она консультировала другого политика Евгения Зяблицева, занимая пост вице-президента возглавляемого им движения «Зяблицев-Фонд». Помимо этого, Артемьева провела ряд знаковых кампаний в Тюменской области, ХМАО, на Алтае и в ряде других регионов РФ.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров