18:57 07 декабря 2017 0

Галина Артемьева — один из ближайших друзей Антона Бакова Фото: Facebook Галины Артемьевой

Свердловский политический консультант Галина Артемьева решила прервать четырехлетний отпуск по семейным обстоятельствам и объявила о возвращении в профессию.

«Старый конь борозды не испортит, а если и неглубоко пашет, то с знанием дела и ровно на нужную глубину. Кому интересно поузнавайте о моих возможностях у бывших и действующих депутатов, а также у политологов и политтехнологов. Если буду интересна в свете предстоящих выборных сезонов, пишите», — написала она на своей странице в сети «Фейсбук».

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Галина Артемьева добавила, что намерена продолжить в работу в родном Екатеринбурге и Свердловской области: «Я в свое время очень много поездила по стране, по 3-4 месяца не бывала дома. Сейчас уже силы не те».

Галина Артемьева в 90-х годах тесно работала со свердловским политиком Антоном Баковым. В частности, создавала с ним региональное отделение партии «ПРЕСС» и областное движение «Май». В течение многих лет она консультировала другого политика Евгения Зяблицева, занимая пост вице-президента возглавляемого им движения «Зяблицев-Фонд». Помимо этого, Артемьева провела ряд знаковых кампаний в Тюменской области, ХМАО, на Алтае и в ряде других регионов РФ.