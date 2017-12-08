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08 декабря 2017
07 декабря 2017
19:19  08 декабря 2017 0

На Южном Урале заявили об острой нехватке кардиологов. Проблемы даже в Челябинске

Заседание совета по реализации программы «Здоровье уральцев», Екатеринбург, приемная, кардиология, больница
Врачей не хватает, но смертность снижаетсяФото: Анна Майорова © URA.RU

На Южном Урале наблюдается острая нехватка врачей-кардиологов. Только в Челябинске не закрыто 20% ставок специалистов. Не намного лучше ситуация в и других населенных пунктах региона.

«Мы потеряли престижность профессии. При этом нужно понимать, что речь идет о городе, а не об отдаленных районах. Кроме того, свой вклад в ситуацию внесли и новые стандарты подготовки специалистов. Если раньше, чтобы стать кардиологом, выпускнику достаточно было год отучиться в интернатуре, то теперь необходимо учиться от трех до пяти лет в ординатуре», — заявил главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин.

Также специалист отметил, что бюджетных мест в ординатуре всегда меньше потребности. При этом Лукин подчеркнул, что за последние пять лет уровень смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 15%, пишет портал chelyabinsk.74.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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