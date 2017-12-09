WADA предоставит новые сведения о допинге в российском футболе

02:41 09 декабря 2017 0

ФИФА может получить сведения о допинге в российском футболе Фото: Антон Белицкий © URA.RU

На следующей неделе Международная федерация футбола (FIFA) может получить от Всемирного антидопингового агентства (WADA) новые данные о применении допинга российскими футболистами.

Эти сведения, как отмечает «Р-Спорт», могли попасть в распоряжение антидопинговой организации вместе с базой данных московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года.

Ранее, адвокат бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова сообщил, что в государственную допинг-программу были включены десятки российских игроков, включая игроков сборной России. Российские власти при этом ранее неоднократно опровергали эту иноформацию, утверждая, что в стране нет государственной поддержки допинга в спорте.

Тем не менее, после решения МОК отстранить Россию от Олимпийских игр в 2018 году президент Олимпийского комитета России Александр Жуков извинился перед членами международной организации за нарушение антидопинговых правил.