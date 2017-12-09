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09 декабря 2017
08 декабря 2017
02:41  09 декабря 2017 0

WADA предоставит новые сведения о допинге в российском футболе

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, russia, чм2018, чм-2018, fifa world cup
ФИФА может получить сведения о допинге в российском футболеФото: Антон Белицкий © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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На следующей неделе Международная федерация футбола (FIFA) может получить от Всемирного антидопингового агентства (WADA) новые данные о применении допинга российскими футболистами.

Эти сведения, как отмечает «Р-Спорт», могли попасть в распоряжение антидопинговой организации вместе с базой данных московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года.

Ранее, адвокат бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова сообщил, что в государственную допинг-программу были включены десятки российских игроков, включая игроков сборной России. Российские власти при этом ранее неоднократно опровергали эту иноформацию, утверждая, что в стране нет государственной поддержки допинга в спорте.

Тем не менее, после решения МОК отстранить Россию от Олимпийских игр в 2018 году президент Олимпийского комитета России Александр Жуков извинился перед членами международной организации за нарушение антидопинговых правил.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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