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10 декабря 2017
22:18  10 декабря 2017 1

Сторонники Саакашвили разгромили в Киеве магазин Roshen

Разбитое окно в обкоме КПРФ Курган, стекло, разбитое стекло, разбитое окно
Витрины магазина разбили последователи оппозиционного политика (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сторонники Саакашвили разбили окна магазина компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко. Торговое здание находится рядом с СИЗО, куда поместили экс-губернатора Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Участники акции скандировали «Порошенко на нары!» и бросали снежки в магазин Roshen, оцепленный сотрудниками полиции, передает телеканал. При этом один из митингующих бросил в окно магазина тяжёлый предмет, из-за чего по стеклу пошли трещины.

В центре Киева в это время проходит марш, организованный сторонниками Саакашвили, они требуют принять закон об импичменте президента Украины. Митинг возглавила супруга арестованного Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области и лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили был арестован в пятницу, 8 декаря. Сейчас он находится под арестом в изоляторе СБУ. Там оппозиционный политик объявил голодовку.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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