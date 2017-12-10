Сторонники Саакашвили разгромили в Киеве магазин Roshen

Сторонники Саакашвили разбили окна магазина компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко. Торговое здание находится рядом с СИЗО, куда поместили экс-губернатора Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Участники акции скандировали «Порошенко на нары!» и бросали снежки в магазин Roshen, оцепленный сотрудниками полиции, передает телеканал. При этом один из митингующих бросил в окно магазина тяжёлый предмет, из-за чего по стеклу пошли трещины.
В центре Киева в это время проходит марш, организованный сторонниками Саакашвили, они требуют принять закон об импичменте президента Украины. Митинг возглавила супруга арестованного Саакашвили.
Бывший губернатор Одесской области и лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили был арестован в пятницу, 8 декаря. Сейчас он находится под арестом в изоляторе СБУ. Там оппозиционный политик объявил голодовку.