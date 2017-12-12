В Первоуральске жители дома на Пролетарской, 78 одновременно включили и выключили свет в квартирах так, чтобы из светящихся окон получилось слово «Россия». Правда, пользователи соцсетей заметили, что буквы в слове оказались местами перепутаны, и теперь заявляют, что на здании засветилась надпись «РОИССЯ».
Фотографией дома на своей странице в Facebook поделился пользователь Антон. Он написал: «Мне одному кажется, что получилась „РОИССЯ“?». «Скорее „РОНСИЯ“», — добавили в комментариях.
Как оказалось, флэшмоб в честь Дня Конституции организовало молодежное отделение ОНФ по Свердловской области. Координатор проекта Юлия Итяйкина в беседе с «URA.RU» пояснила, что на опубликованном снимке изображен момент с репетиции. Итоговую надпись из светящихся окон жильцы должны выложить в 19:00 12 декабря.
«Мы тщательно подготавливали жильцов дома к акции, раздавали буклеты, весили объявления, обошли все 60 квартир. По плану, в 18:57 все должны полностью выключить свет в доме, а 19:00 зажечь его в нужных окнах. Тогда и получится слово „Россия“», — рассказала нашему агентству Юлия.
Собеседница пообещала, что по итогам акции фотография надписи будет оперативно опубликована в паблике свердловской «молодежки» ОНФ во «ВКонтакте».