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14 декабря 2017
13 декабря 2017
12 декабря 2017
19:20  14 декабря 2017 0

В Перми после реконструкции Речного вокзала потеряли уникальные барельефы

Посетители в историческом парке
В краевом правительстве уверяют, что барельефы на местеФото: Анна Майорова © URA.RU

После реконструкции пермского Речного вокзала, где сейчас располагается выставка «Россия — моя история», пропали уникальные барельефы «История русского флота» работы художника Рудольфа Пономарева. При этом в краевом правительстве утверждают, что они на месте, просто их не видно из-за экранов исторического парка.

Барельефы были созданы в 1976 году — они украшали стены Речного вокзала и пережили Пермскую культурную революцию, когда в здании поселился музей современного искусства PERMM. «Мы в музее относились к ним бережно, и даже за тот период, что Речной находился в запустении, с ними ничего не стало», — пишет пермский поэт и журналист Иван Козлов.

В краевом Минстрое корреспонденту «URA.RU» пояснили, что барельефы на месте, просто они скрыты под инсталляциями. Однако Иван Козлов утверждает, что ему удалось заглянуть под конструкции исторического парка в тех местах, где они располагались ранее. «Теперь их нет», — подчеркнул он.

Напомним, в ноябре в Перми разгорелся скандал — собственники здания снесли уникальное панно «Наука», которое было размещено на наружной стене. Остатки произведения искусства временно переедут в музей современного искусства, и в дальнейшем панно будет отреставрировано.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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