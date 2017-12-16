Депутат Госдумы рассказал о корейских лагерях для политзаключенных

17:31 16 декабря 2017 0

Российский парламентарий посоветовал поискать политзэков « в других странах» Фото: depositphotos.com © URA.RU

После визита в КНДР депутат Госдумы Казбек Тайсаев назвал «американскими сказками» информацию о лагерях для политзаключенных в этой стране. Народный избранник, возглавляющий «группу дружбы» с северокорейским парламентом, считает, что эти слухи распространяются для дискредитации режима Ким Чен Ына.

Российские парламентарии из всех четырех фракций Госдумы побывали в Северной Корее в конце ноября — начале декабря 2017 года. «Я там был много раз, хорошо знаю Корею, для нас там не было секретов. Нам показали все, что мы хотели увидеть, нам показали и военные, и гражданские объекты. И уверяю вас — все это чушь собачья: ничего подобного там нет, никаких лагерей для политзаключённых нет и в принципе быть не может», — заявил по итогам поездки «Интерфаксу» Тайсаев. При этом он не преминул заметить, что политзаключенные действительно есть в некоторых странах, но КНДР в их число не входят.

О пяти лагерях для политических узников заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн во время обсуждения ситуации с правами человека в КНДР, проведенного по инициативе США.

Как сообщало «URA.RU», госдеп США заявил также о лагерях на территории России, где «на положении рабов» содержатся десятки тысяч граждан Северной Кореи.