{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:31  16 декабря 2017 0

Депутат Госдумы рассказал о корейских лагерях для политзаключенных

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, северная корея, памятник ким чен иру
Российский парламентарий посоветовал поискать политзэков « в других странах»Фото: depositphotos.com © URA.RU

После визита в КНДР депутат Госдумы Казбек Тайсаев назвал «американскими сказками» информацию о лагерях для политзаключенных в этой стране. Народный избранник, возглавляющий «группу дружбы» с северокорейским парламентом, считает, что эти слухи распространяются для дискредитации режима Ким Чен Ына.

Российские парламентарии из всех четырех фракций Госдумы побывали в Северной Корее в конце ноября — начале декабря 2017 года. «Я там был много раз, хорошо знаю Корею, для нас там не было секретов. Нам показали все, что мы хотели увидеть, нам показали и военные, и гражданские объекты. И уверяю вас — все это чушь собачья: ничего подобного там нет, никаких лагерей для политзаключённых нет и в принципе быть не может», — заявил по итогам поездки «Интерфаксу» Тайсаев. При этом он не преминул заметить, что политзаключенные действительно есть в некоторых странах, но КНДР в их число не входят.

О пяти лагерях для политических узников заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн во время обсуждения ситуации с правами человека в КНДР, проведенного по инициативе США.

Как сообщало «URA.RU», госдеп США заявил также о лагерях на территории России, где «на положении рабов» содержатся десятки тысяч граждан Северной Кореи.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров