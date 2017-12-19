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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
17:35  19 декабря 2017 3

На Урале будут судить банду, державшую в страхе целый город

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
От действий бандитов пострадали 25 человекФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело против шести участников крупной ОПГ, действовавшей в Карталах. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства, ущерб от действий преступников оценивается в 3,85 миллиона рублей.

По версии следствия организатор банды — криминальный авторитет в Карталах — в 2010 году организовал банду со своими друзьями с преступным прошлым. Они занялись вымогательством с применением насилия, мошенничеством, незаконным оборотом оружия. За шесть лет участники ОПГ совершили преступления против здоровья и собственности 25 лиц, проживающих в Карталинском районе.

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«Преобладающим видом преступной деятельности группировки являлось: вымогательство денежных средств и имущества, в том числе у предпринимателей, мошенничество с материнским капиталом, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к ним, рэкет», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В ходе предварительного следствия силовики обнаружили и арестовали у обвиняемых имущество на общую сумму 10 421 054 рубля. Также было изъято огнестрельное оружие: наганы, обрезы, револьвер, автомат «Калашникова».

В зависимости от степени участия предполагаемые бандиты обвиняются по шести уголовным статьям. Максимальное наказание за совершение этих преступлений — до пятнадцати лет лишения свободы. Еще в отношении двух других участников ОПГ уголовные дела выделены в отдельное производство.

Ранее «URA.RU» писало, что силовики задержали трех лидеров ОПГ в Карталах. В спецоперации участвовали 200 силовиков, они провели около полусотни обысков, изъяли 14 пистолетов и ружей, золотосодержащий порошок и 2,2 млн рублей наличными. Сообщалось, что всего в группировку входили около 20 человек.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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