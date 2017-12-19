Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело против шести участников крупной ОПГ, действовавшей в Карталах. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства, ущерб от действий преступников оценивается в 3,85 миллиона рублей.
По версии следствия организатор банды — криминальный авторитет в Карталах — в 2010 году организовал банду со своими друзьями с преступным прошлым. Они занялись вымогательством с применением насилия, мошенничеством, незаконным оборотом оружия. За шесть лет участники ОПГ совершили преступления против здоровья и собственности 25 лиц, проживающих в Карталинском районе.
«Преобладающим видом преступной деятельности группировки являлось: вымогательство денежных средств и имущества, в том числе у предпринимателей, мошенничество с материнским капиталом, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к ним, рэкет», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
В ходе предварительного следствия силовики обнаружили и арестовали у обвиняемых имущество на общую сумму 10 421 054 рубля. Также было изъято огнестрельное оружие: наганы, обрезы, револьвер, автомат «Калашникова».
В зависимости от степени участия предполагаемые бандиты обвиняются по шести уголовным статьям. Максимальное наказание за совершение этих преступлений — до пятнадцати лет лишения свободы. Еще в отношении двух других участников ОПГ уголовные дела выделены в отдельное производство.
Ранее «URA.RU» писало, что силовики задержали трех лидеров ОПГ в Карталах. В спецоперации участвовали 200 силовиков, они провели около полусотни обысков, изъяли 14 пистолетов и ружей, золотосодержащий порошок и 2,2 млн рублей наличными. Сообщалось, что всего в группировку входили около 20 человек.