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26 декабря 2017
21:06  26 декабря 2017 0

«Ростех» закрепил за собой половину уральских изумрудов. Cобирается делать сырье для ядерной промышленности

Изумрудная комната в резиденции губернатора. Екатеринбург, Три века изумруда
Начнется ли новый век у уральского изумруда — сейчас решается в судахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Корпорация «Ростех» получила по суду право владения половиной имущества Малышевского месторождения изумрудов и бериллов. Право будет оформлено на компанию «Калининградский янтарный комбинат»(КЯК).

КЯК входит в «Ростех», это единственное в стране предприятие, которое ведет промышленную добычу янтаря. Несколько лет назад именно эта организация стала фактическим владельцем Малышевского изумрудного рудника. После того, как в 2014 году комбинат передали в Ростех, автоматически и Малышевское предприятие перешло под контроль государства.

В материалах арбитражного суда говорится, что КЯК арендовало имущество Малышевского управления. Это делало затруднительным масштабный проект, который пытался запустить в Свердловской области «Ростех». Речь идет о реанимации в России производства бериллия на базе руды и отвалов Малышевского изумрудного месторождения. Еще осенью стало известно о том, что ВНИИХТ «Росатома» начал отработку технологии для получения бериллиевого концентрата из руды и отвалов рудника.

В РФ производство бериллия, необходимого, в частности, ядерному оружейному комплексу, практически свернуто с конца 1989 года. «ОП „Малышева“ (в составе „Ростеха“) — единственное в России предприятие, занимающееся промышленной добычей изумрудов и бериллов. Главные полезные компоненты месторождения — изумруд и оксид бериллия. В настоящий момент на предприятии складировано 250 тысяч тонн бериллиесодержащей руды», — говорилось в октябрьском сообщении «Ростеха», в котором заявлялось о начале работ по изучению рудника.

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Бериллий — металл, который используется в оборонной промышленности, атомной энергетике и космической отрасли. К примеру, он является важнейшим компонентом при производстве танковой брони, а атомные электростанции используют бериллий как замедлитель нейтронов. Металл незаменим при строительстве космических кораблей, так как он прочнее конструкционной стали, в три раза легче алюминия, выдерживает резкие перепады температур.

Но сейчас на пути амбициозного проекта — запутанная схема владения имуществом: ведь фактически оно принадлежало ООО «Мариинская холдинговая компания». ООО — правопреемник компании «Эмирейтс» — дочерней структуры канадского холдинга Tzar Emerald, ранее контролировавшего ЗАО «Зелен камень». Именно у последнего была лицензия на разработку изумрудно-бериллиевого месторождения. Но в 2008 году Минприроды отозвало у компании лицензию за нарушение ее условий. Лицензию вновь выставили на торги в марте 2011 года, которые и выиграл Калининградский янтарный комбинат. Действует разрешение до июня 2031 года. Сейчас КЯК получил право на половину имущества. Кроме того, оно пытается взыскать с Мариинской холдинговой компании более 200 млн рублей — за содержание имущества с 2014 года.

Дарья Косинцева
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