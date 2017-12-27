{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
26 декабря 2017
25 декабря 2017
09:36  27 декабря 2017 0

Уральский банк первым в мире освоил уникальную технологию перевода средств

Банк Открытие. Сургут, рубль, банковская карта, банк открытие, деньги, финансы
«Открытие» планирует сделать услугу доступной для клиентов разных банковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банк «Открытие» первым в мире запустил денежные переводы по фотографии клиента. Сервис реализован с помощью уникальной технологии распознавания лиц — нейросеть позволяет с высокой точностью идентифицировать клиента по его биометрическим данным. Тестирование новой технологии велось с 2016 года. С начала декабря 2017 года функция стала доступна для широкой аудитории.

Услугой можно воспользоваться в мобильном приложении «Открытие. Переводы». Для этого необходимо выбрать раздел «перевод по фото» и сфотографировать получателя средств (либо найти его снимок в своей галерее). Кадр пройдет через систему распознавания лиц, которая выведет в приложение маскированный номер его банковской карты. Отправителю останется только ввести данные своей карты для отправки перевода или выбрать ее из списка ранее сохраненных.

На текущий момент перевод по фотографии можно сделать с карты любого российского банка в адрес клиентов «Открытия», которые были сфотографированы в отделениях или при получении карты курьером. В будущем году «Открытие» планирует запустить переводы по фотографии и в адрес пользователей, которые не являются клиентами компании.

«Использование фотографии клиента вместо номера банковской карты — это принципиально новый подход к онлайн-переводам, — сказал начальник управления развития партнерских систем банка „Открытие“ Алексей Матвеев. — Сервис открывает для пользователей совершенно новые жизненные сценарии для выполнения денежных переводов. В настоящее время ни один из участников финансового рынка в мире не предлагает подобного сервиса своим клиентам».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров