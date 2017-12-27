09:36 27 декабря 2017 0

«Открытие» планирует сделать услугу доступной для клиентов разных банков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банк «Открытие» первым в мире запустил денежные переводы по фотографии клиента. Сервис реализован с помощью уникальной технологии распознавания лиц — нейросеть позволяет с высокой точностью идентифицировать клиента по его биометрическим данным. Тестирование новой технологии велось с 2016 года. С начала декабря 2017 года функция стала доступна для широкой аудитории.

Услугой можно воспользоваться в мобильном приложении «Открытие. Переводы». Для этого необходимо выбрать раздел «перевод по фото» и сфотографировать получателя средств (либо найти его снимок в своей галерее). Кадр пройдет через систему распознавания лиц, которая выведет в приложение маскированный номер его банковской карты. Отправителю останется только ввести данные своей карты для отправки перевода или выбрать ее из списка ранее сохраненных.

На текущий момент перевод по фотографии можно сделать с карты любого российского банка в адрес клиентов «Открытия», которые были сфотографированы в отделениях или при получении карты курьером. В будущем году «Открытие» планирует запустить переводы по фотографии и в адрес пользователей, которые не являются клиентами компании.

«Использование фотографии клиента вместо номера банковской карты — это принципиально новый подход к онлайн-переводам, — сказал начальник управления развития партнерских систем банка „Открытие“ Алексей Матвеев. — Сервис открывает для пользователей совершенно новые жизненные сценарии для выполнения денежных переводов. В настоящее время ни один из участников финансового рынка в мире не предлагает подобного сервиса своим клиентам».