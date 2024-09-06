Знаменитого фламинго, которого нашла и приютила жительница ХМАО, смогут увидеть посетители зоопарка Екатеринбурга. В соцсетях птица прославилась как «фламинго в штанах». О новом питомце сотрудники зоопарка сообщили в своей группе во «ВКонтакте».
«В екатеринбургском зоопарке большая радость — на экспозицию выведено сразу семь новых питомцев. Это фламинго. Шестеро из них прибыли в наш город из парка птиц „Малинки“ Ростовской области, а один — тот самый знаменитый югорский „фламинго в штанах“», — говорится в сообщении.
Гости смогут увидеть экзотических птиц в летних вольерах. Фламинго отбился от стаи и потерялся в Березовском районе осенью 2023 года. Тогда его приютила жительница поселка Светлый. Югорчанка даже подарила птице штаны. Позже пернатого забрали на передержку в местный мини-зоопарк районного центра «Созвездие». Спустя время птицу отправили в Екатеринбург на самолете.
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