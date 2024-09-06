Посетители зоопарка Екатеринбурга смогут увидеть «фламинго в штанах» из ХМАО. Фото

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Югорского "фламинго в штанах" теперь можно увидеть в зоопарке Екатеринбурга
Югорского "фламинго в штанах" теперь можно увидеть в зоопарке Екатеринбурга Фото:

Знаменитого фламинго, которого нашла и приютила жительница ХМАО, смогут увидеть посетители зоопарка Екатеринбурга. В соцсетях птица прославилась как «фламинго в штанах». О новом питомце сотрудники зоопарка сообщили в своей группе во «ВКонтакте».

«В екатеринбургском зоопарке большая радость — на экспозицию выведено сразу семь новых питомцев. Это фламинго. Шестеро из них прибыли в наш город из парка птиц „Малинки“ Ростовской области, а один — тот самый знаменитый югорский „фламинго в штанах“», — говорится в сообщении.

Гости смогут увидеть экзотических птиц в летних вольерах. Фламинго отбился от стаи и потерялся в Березовском районе осенью 2023 года. Тогда его приютила жительница поселка Светлый. Югорчанка даже подарила птице штаны. Позже пернатого забрали на передержку в местный мини-зоопарк районного центра «Созвездие». Спустя время птицу отправили в Екатеринбург на самолете.

Посетители зоопарка Екатеринбурга теперь смогут увидеть семь фламинго, один из которых — из ХМАО
Посетители зоопарка Екатеринбурга теперь смогут увидеть семь фламинго, один из которых — из ХМАО
Фото:

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Знаменитого фламинго, которого нашла и приютила жительница ХМАО, смогут увидеть посетители зоопарка Екатеринбурга. В соцсетях птица прославилась как «фламинго в штанах». О новом питомце сотрудники зоопарка сообщили в своей группе во «ВКонтакте». «В екатеринбургском зоопарке большая радость — на экспозицию выведено сразу семь новых питомцев. Это фламинго. Шестеро из них прибыли в наш город из парка птиц „Малинки“ Ростовской области, а один — тот самый знаменитый югорский „фламинго в штанах“», — говорится в сообщении. Гости смогут увидеть экзотических птиц в летних вольерах. Фламинго отбился от стаи и потерялся в Березовском районе осенью 2023 года. Тогда его приютила жительница поселка Светлый. Югорчанка даже подарила птице штаны. Позже пернатого забрали на передержку в местный мини-зоопарк районного центра «Созвездие». Спустя время птицу отправили в Екатеринбург на самолете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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