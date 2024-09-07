07 сентября 2024
06 сентября 2024

В ГИБДД раскрыли подробности ДТП с автобусом и BMW. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за BMW в ДТП потали два автобуса и машина
Из-за BMW в ДТП потали два автобуса и машина Фото:

ДТП с автомобилем BMW и автобусом, принадлежащим ПАО «Сургутнефтегазу», произошло на 24 километре трассы Сургут-Лянтор. В нем участвовали две машины и два автобуса. В результате аварии погиб один человек, еще пять пострадали, сообщили в ГИБДД МВД России по ХМАО.

«Водитель автомобиля BMW 2000 года рождения… выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Higer… после чего совершил столкновение с автомобилем Кia… в последствие столкнувшись с автобусом Ivecо. В результате ДТП водитель автомобиля BMW скончался на месте, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

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ДТП с автомобилем BMW и автобусом, принадлежащим ПАО «Сургутнефтегазу», произошло на 24 километре трассы Сургут-Лянтор. В нем участвовали две машины и два автобуса. В результате аварии погиб один человек, еще пять пострадали, сообщили в ГИБДД МВД России по ХМАО. «Водитель автомобиля BMW 2000 года рождения… выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Higer… после чего совершил столкновение с автомобилем Кia… в последствие столкнувшись с автобусом Ivecо. В результате ДТП водитель автомобиля BMW скончался на месте, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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