ДТП с автомобилем BMW и автобусом, принадлежащим ПАО «Сургутнефтегазу», произошло на 24 километре трассы Сургут-Лянтор. В нем участвовали две машины и два автобуса. В результате аварии погиб один человек, еще пять пострадали, сообщили в ГИБДД МВД России по ХМАО.
«Водитель автомобиля BMW 2000 года рождения… выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Higer… после чего совершил столкновение с автомобилем Кia… в последствие столкнувшись с автобусом Ivecо. В результате ДТП водитель автомобиля BMW скончался на месте, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.
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