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15:23  27 декабря 2017 0

Арт-директор пермского музея вошел в топ самых влиятельных фигур в российском искусстве

2014-03-20 Транзитная зона PERMM
Наиля Аллахвердиева отметила, что попадание в этот список — это показатель успешной деятельности как ее самой, так и пермского музея соврискаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Арт-директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева вошла в топ-50 самых влиятельных фигур в российском искусстве в 2017 году. Сама она отметила, что попадание в этот список — это показатель успешной деятельности как ее самой, так и пермского музея совриска.

По версии «Артгида», Наиля Аллахвердиева заняла 42-е место. В этом году музей показал выставки Саши Фроловой PARADIZARIUM, Дмитрия Булныгина «Ничто не совершенно», Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной «Низкая облачность», экспериментальную групповую выставку «Запахи. Звуки. Заводы» по итогам путешествия российских художников по заводам Перми и Пермской области, созданную детьми выставку «Пермское доброе» и другие», — говорится в пояснии «Артгида». Кроме пермского арт-директора, в топ-50 вошли пара Роман Абрамович и Дарья Жукова, предприниматель Владимир Потанин, литературовед Ирина Прохорова, арт-деятель Марат Гельман и другие яркие фигуры в российском искусстве.

В Перми назначили нового директора музея современного искусства

«Список очень представительный, предварительно он составлял 200 имен, поэтому попасть туда — это успех, — пояснила „URA.RU“ Наиля Аллхвердиева. — Но подобные рейтинги больше нужны институциям и тем, кто не является экспертом, в качестве индикатора внешнего контура». Собеседница отметила, что в этом году довольно мало присутствовала в медийном поле, поэтому несколько удивлена своим попаданием в список самых влиятельных фигур из мира искусства.

«Просто качественно выполняя свою работу, ты попадаешь в эти золотые списки, — говорит Наиля Аллахвердиева. — Мы один из ведущих музеев страны, хочется и дальше продолжать делать крутые проекты. Этому способствует и внутренняя конкуренция в регионе — в частности, с оперным театром и его художественным руководителем Теодором Курентзисом. Когда рядом есть люди с такими мощными амбициями, это очень стимулирует».

Напомним, с 11 декабря в музее PERMM новый директор. Им стала бывшая глава языковой школы «Дуплекс» Вера Никольская.

Анна Белкина
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