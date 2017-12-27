Арт-директор пермского музея вошел в топ самых влиятельных фигур в российском искусстве

Арт-директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева вошла в топ-50 самых влиятельных фигур в российском искусстве в 2017 году. Сама она отметила, что попадание в этот список — это показатель успешной деятельности как ее самой, так и пермского музея совриска.
По версии «Артгида», Наиля Аллахвердиева заняла 42-е место. В этом году музей показал выставки Саши Фроловой PARADIZARIUM, Дмитрия Булныгина «Ничто не совершенно», Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной «Низкая облачность», экспериментальную групповую выставку «Запахи. Звуки. Заводы» по итогам путешествия российских художников по заводам Перми и Пермской области, созданную детьми выставку «Пермское доброе» и другие», — говорится в пояснии «Артгида». Кроме пермского арт-директора, в топ-50 вошли пара Роман Абрамович и Дарья Жукова, предприниматель Владимир Потанин, литературовед Ирина Прохорова, арт-деятель Марат Гельман и другие яркие фигуры в российском искусстве.
«Список очень представительный, предварительно он составлял 200 имен, поэтому попасть туда — это успех, — пояснила „URA.RU“ Наиля Аллхвердиева. — Но подобные рейтинги больше нужны институциям и тем, кто не является экспертом, в качестве индикатора внешнего контура». Собеседница отметила, что в этом году довольно мало присутствовала в медийном поле, поэтому несколько удивлена своим попаданием в список самых влиятельных фигур из мира искусства.
«Просто качественно выполняя свою работу, ты попадаешь в эти золотые списки, — говорит Наиля Аллахвердиева. — Мы один из ведущих музеев страны, хочется и дальше продолжать делать крутые проекты. Этому способствует и внутренняя конкуренция в регионе — в частности, с оперным театром и его художественным руководителем Теодором Курентзисом. Когда рядом есть люди с такими мощными амбициями, это очень стимулирует».
Напомним, с 11 декабря в музее PERMM новый директор. Им стала бывшая глава языковой школы «Дуплекс» Вера Никольская.