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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:55  31 декабря 2017 0

Росгвардия взяла под охрану энергомост в Крыму

Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, внутренние войска, росгвардия, национальная гвардия
Ведомство будет отвечать за безопасность 16 энергетических объектов на полуостровеФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Росгвардия взяла под охрану энергетический мост в Крыму. По словам начальника регионального управления Росгвардии генерал-майора Степана Гайдаржийского, с первого января 2018 года ведомство также будет отвечать за безопасность энергообъектов в Керчи.

Гайдаржийский уточнил, что ранее защитой энергетических объектов в Крыму занимались внутренние войска. В общей сложности Росгвардия будет осуществлять контроль за 16 государственными объектами на полуострове. «До этого охраняли внутренние войска, с 1 января все это мы берем под вневедомственную охрану, согласно постановлению правительства, в том числе объекты в Керчи», — цитирует генерал-майора РИА «Новости».

Напомним, что 22 ноября 2015 года в результате подрыва опор ЛЭП на территории Украины вышли из строя все линии, питающие электроэнергией Крым. На полуострове был введен режим ЧС: властям полуострова пришлось вводить график отключения электроэнергии. Ситуация нормализовалась после того, как начался поэтапный запуск энергомоста из Краснодарского края. Последняя четвертая нитка заработала в мае 2016 года.

Сергей Макеев
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