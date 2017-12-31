Росгвардия взяла под охрану энергомост в Крыму

23:55 31 декабря 2017 0

Ведомство будет отвечать за безопасность 16 энергетических объектов на полуострове Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Росгвардия взяла под охрану энергетический мост в Крыму. По словам начальника регионального управления Росгвардии генерал-майора Степана Гайдаржийского, с первого января 2018 года ведомство также будет отвечать за безопасность энергообъектов в Керчи.



Гайдаржийский уточнил, что ранее защитой энергетических объектов в Крыму занимались внутренние войска. В общей сложности Росгвардия будет осуществлять контроль за 16 государственными объектами на полуострове. «До этого охраняли внутренние войска, с 1 января все это мы берем под вневедомственную охрану, согласно постановлению правительства, в том числе объекты в Керчи», — цитирует генерал-майора РИА «Новости».



Напомним, что 22 ноября 2015 года в результате подрыва опор ЛЭП на территории Украины вышли из строя все линии, питающие электроэнергией Крым. На полуострове был введен режим ЧС: властям полуострова пришлось вводить график отключения электроэнергии. Ситуация нормализовалась после того, как начался поэтапный запуск энергомоста из Краснодарского края. Последняя четвертая нитка заработала в мае 2016 года.