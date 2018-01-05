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05 января 2018
Главные новости Москвы
07:09  05 января 2018 1

В Китае врач скончалась после 18-часового рабочего дня

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, больница, реанимация
Коллеги боролись за жизнь Чжао Бянсян почти сутки, но спасти ее так и не смоглиФото: depositphotos.com © URA.RU

В китайской провинции Шанси скончалась заведующая отделением респираторных заболеваний местной больницы 43-летняя Чжао Бянсян. Женщина провела на работе более 18-часов и умерла во время обхода.

Как сообщает AsiaOne, инцидент произошел на прошлой неделе. Бянсян отработала 12-часовую смену, однако осталась в больнице. Неожиданно она потеряла сознание. Коллеги попытались оказать ей помощь и боролись за жизнь Чжао в течение почти 20 часов, однако их усилия оказались напрасными: женщина скончалась. Позже эксперты установили, что причиной смерти стало субарахноидальное кровоизлияние — одна из форм острого нарушения мозгового кровообращения. В больнице рассказывают, что женщина часто работала в таком режиме и говорила, что отдыхать ей некогда.

Между тем, подобные случаи становятся все менее редкими. Так, летом прошлого года в прошлого года в Китае был найден мертвым 48-летний полицейский, проработавший двое суток подряд. В Индонезии же от переутомления скончался 35-летний врач — мужчина также работал без отдыха в течение нескольких дней.

Евгений Александров
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