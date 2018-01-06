{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 января 2018
07:35  06 января 2018 1

Названа новая причина смерти Чехова

ЦПКиО. Екатеринбург, чехов памятник
Ранее считалось, что писатель умер из-за сердечного приступаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Причиной смерти великого русского писателя Антона Павловича Чехова стало кровоизлияние в мозг. Такой вывод сделали британские ученые, изучив его рубашку.

Как сообщает The Times, ранее причиной смерти Чехова считали сердечный приступ. Также было известно, что писатель страдал от туберкулеза. Исследователи изучили химический состав проб, взятых с подписанной драматургом открытки и его писем, а также с нательной рубашки с пятном крови, которая была на писателе в момент смерти. В пробах было обнаружено помимо следов бактерий туберкулеза белковое вещество, способствовавшее образованию тромба, из-за которого произошла закупорка сосудов и кровоизлияние в мозг, сообщает телеканал 360.

Чехов скончался 15 июля 1904 года в гостинице курорта Баденвайлер в Германии. Как рассказывала жена писателя Ольга Книппер-Чехова, писатель выпил бокал шампанского, улыбнулся и умер через несколько минут в своей постели.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров