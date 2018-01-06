Причиной смерти великого русского писателя Антона Павловича Чехова стало кровоизлияние в мозг. Такой вывод сделали британские ученые, изучив его рубашку.
Как сообщает The Times, ранее причиной смерти Чехова считали сердечный приступ. Также было известно, что писатель страдал от туберкулеза. Исследователи изучили химический состав проб, взятых с подписанной драматургом открытки и его писем, а также с нательной рубашки с пятном крови, которая была на писателе в момент смерти. В пробах было обнаружено помимо следов бактерий туберкулеза белковое вещество, способствовавшее образованию тромба, из-за которого произошла закупорка сосудов и кровоизлияние в мозг, сообщает телеканал 360.
Чехов скончался 15 июля 1904 года в гостинице курорта Баденвайлер в Германии. Как рассказывала жена писателя Ольга Книппер-Чехова, писатель выпил бокал шампанского, улыбнулся и умер через несколько минут в своей постели.