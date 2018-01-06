20:37 06 января 2018 2

Макс Фадеев пока не высказался о подарке певице Фото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

Фанаты знаменитого курганского продюсера Максима Фадеева предположили, что он объявил о помолвке с известной певицей Наргиз Закировой. Поводом стало фото, которое она выложила в Instagram. На снимке артистка демонстрирует подарок Фадеева — золотое кольцо.

Она добавила к фотографии лирическое стихотворение. «В преддверии умопомрачительных свершений творила магию растущая луна. Тебе я протянула руку, нежный гений. Я музыкой и неустанным вдохновением, моей мечтой на век обручена», — написала Наргиз Закирова.

Также она опубликовала снимок вместе с продюсером. «Это была самая прекрасная новогодняя ночь в моей жизни», — отметила певица. Поклонники Фадеева и Закировой бурно отреагировали на фотографии. «Они теперь что, помолвлены? Вот уж неожиданно… Ой! Я как чувствовала, что у вас что-то будет! Счастья!.. Наргиз! Наконец-то личная жизнь наладилась! Вы созданы друг для друга… Вот вы всех развели! Я сразу поняла, что это провокация и юмор! Но кольцо и правда красивое очень… Счастья и взаимопонимания вам», — поздравляют звезд подписчики.

В 2017 году певица развелась с мужем, музыкантом Филиппом Бальзано, напоминает журнал StarHit. Артистка призналась, что все свои гонорары тратит на оплату долгов супруга. За развод Бальзано якобы потребовал 40 тысяч долларов, но юристы Фадеева помогли уладить бракоразводный процесс.