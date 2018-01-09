В Перми уволят главного по городскому имуществу

Начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Хаткевич покинет свою должность 15 января, сообщают СМИ.
Заявление об увольнении Хаткевича уже подписано, пишет издание Business-class. В пресс-службе мэрии журналистам информацию об отставке чиновника пока не подтвердили. В департаменте имущественных отношений журналисту «URA.RU» отказались комментировать ситуацию.
Хаткевич с весны 2014 года работал советником главы администрации Перми и в августе 2014 года возглавил департамент имущественных отношений. Как сообщало «URA.RU», тогда специалист сменил на посту Людмилу Толмачеву. Ее со скандалом отстранили от должности из-за подозрительного увеличения доходов (и объема недвижимости) ее супруга.