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Главные новости Пермского края
13:18  09 января 2018 0

В Перми уволят главного по городскому имуществу

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
По данным СМИ, заявление об увольнении Хаткевича уже подписаноФото: depositphotos.com © URA.RU

Начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Хаткевич покинет свою должность 15 января, сообщают СМИ.

Заявление об увольнении Хаткевича уже подписано, пишет издание Business-class. В пресс-службе мэрии журналистам информацию об отставке чиновника пока не подтвердили. В департаменте имущественных отношений журналисту «URA.RU» отказались комментировать ситуацию.

Хаткевич с весны 2014 года работал советником главы администрации Перми и в августе 2014 года возглавил департамент имущественных отношений. Как сообщало «URA.RU», тогда специалист сменил на посту Людмилу Толмачеву. Ее со скандалом отстранили от должности из-за подозрительного увеличения доходов (и объема недвижимости) ее супруга.

Виктор Дорофеев
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