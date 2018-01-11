09:00 11 января 2018 2

Вольфа Мессинга называют «советским экстрасенсом» Фото: Википедия

Советский провидец, предрекший смерть Иосифа Сталина, Вольф Мессинг при жизни оставил предсказания на 2018 год. Россия воспрянет и будет процветать, но сначала нужно преодолеть беды и лишения.

В экономике в наступившем году Мессинг предвидел подъем, несмотря на попытки помешать этому со стороны других стран. Также ясновидящий предсказал возможные противоречия с Китаем. Непросто будут складываться отношения со странами ЕС и Соединенными Штатами Америки.

В целом 2018 год ясновидящий называл временем испытаний, передает «РЕН ТВ». По словам Мессинга, чтобы справиться с всеми вызовами, мир должен измениться.

Ранее «URA.RU» писало, что профессор Зияд Сильвади, или Палестинский Нострадамус, предрек гибель США. Причиной он назвал мощные цунами, которые накроют страну с двух сторон.

Также в СМИ появилась информация, что Матрона Московская якобы назвала дату конца света — 19 августа 2017 года. Президент «Российской ассоциации центров изучения религий и сект» Александр Дворкин в беседе с «Национальной службой новостей» подчеркнул, что это пророчество несостоятельно и является спекуляцией.