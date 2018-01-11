22:20 11 января 2018 0

Навального не зарегистрировали из-за судимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ прокомментировал слова представителей Госдепа США, недовольных отказом Центризбиркома зарегистрировать блогера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют — видимо, говорится о предпочтениях американской администрации… говорится о том, кого они хотели бы видеть в руководстве страны, — пояснил Путин. — Видимо, это те люди на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали», — цитирует ТАСС президента.

Президент также отметил, что соблюдать моральные и этические нормы во время избирательной кампании очень важно, так как это идет во благо общества, добавляет агенство Nation News. 26 декабря Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с отказом Центризбиркома России зарегистрировать блогера Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента России из-за судимости, напоминает RT.