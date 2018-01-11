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12 января 2018
11 января 2018
22:20  11 января 2018 0

«Прокололись». Путин объяснил реакцию США на недопуск Навального к выборам

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей, сдача подписей
Навального не зарегистрировали из-за судимостиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ прокомментировал слова представителей Госдепа США, недовольных отказом Центризбиркома зарегистрировать блогера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют — видимо, говорится о предпочтениях американской администрации… говорится о том, кого они хотели бы видеть в руководстве страны, — пояснил Путин. — Видимо, это те люди на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали», — цитирует ТАСС президента.

Президент также отметил, что соблюдать моральные и этические нормы во время избирательной кампании очень важно, так как это идет во благо общества, добавляет агенство Nation News. 26 декабря Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с отказом Центризбиркома России зарегистрировать блогера Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента России из-за судимости, напоминает RT.

Артем Косых
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