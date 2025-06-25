ВСУ перестали использовать профессиональных снайперов за последние полгода. Такая тенденция наблюдается, в частности, на запорожском направлении. Об этом сообщил снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Гусар.
«Сейчас таких профессиональных, грубо говоря, дальнобойных снайперов за последние полгода я уже не встречал, по крайней мере на этом направлении», — отметил Гусар в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что в 2022–2023 годах украинская сторона активно применяла высококлассных снайперов, в том числе иностранных специалистов. Тогда происходили своеобразные «дуэли» между противоборствующими сторонами. Например, по словам Гусара, на запорожском направлении работали британские снайперы — они выслеживали российские группы, а российские военные — их, и иногда стороны вступали в прямое противостояние. С тех пор подобных столкновений больше не происходило.
В настоящее время основное внимание у снайперов уделяется прикрытию штурмовых подразделений и противодействию БПЛА в ночное время. Гусар уточнил, что современные российские снайперы работают по FPV-дронам, квадрокоптерам типа «Мавик» и БПЛА «Баба-яга», используя штатные винтовки СВД.
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