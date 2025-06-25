В США вновь допускают победу Украины

Генерал Алексус Гринкевич, недавно назначенный верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе и главой Европейского командования Вооруженных сил США, заявил о возможной победе Украины в конфликте с Россией. Об этом он сообщил во время слушаний в сенате США, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах противостояния между Москвой и Киевом.
«Я считаю, что Украина может победить», — заявил Алексус Гринкевич в сенате, трансляция слушаний ведется на официальном сайте. Гринкевич занимает новый пост с июня 2025 года. До этого он был директором по операциям Объединенного комитета начальников штабов. По информации Defense News, генерал считается одним из наиболее перспективных военачальников США. В его послужном списке четыре года службы в штабе Центрального командования (CENTCOM), а также опыт пилотирования истребителей F-16 и F-22. В Пентагоне отмечают, что Гринкевич принимал участие в координации операций вооруженных сил США на Ближнем Востоке, что позволило ему заслужить высокую оценку военного руководства США.
После победы Дональда Трампа на выборах в США там сменили курс на скорейшее окончание российско-украинского конфликта. Страна продолжает поставлять помощь Украине, однако сам Трамп регулярно выходит на контакт с главой Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь найти пути для урегулирования конфликта. Сам Трамп 25 июня заявил, что Зеленский находится в очень сложной ситуации.
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