Трамп в бешенстве, уловка Зеленского и унижение Украины: как проходит саммит НАТО

25 июня 2025 в 12:40

Трамп разозлился из-за комментариев на тему ударов США по Ирану Фото: Official White House / Andrea Hanks Саммит НАТО в Гааге 24–25 июня 2025 года проходит на фоне громких скандалов, связанных с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и ударами США по ядерным объектам Ирана. Трамп, рассчитывавший представить на саммите свою внешнеполитическую победу, оказался в ярости из-за утечки разведданных, ставящих под сомнение успех операции против Ирана. Как развиваются события на саммите — в материале URA.RU. Скандал с ударами по Ирану: Трамп зол Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО 24 июня, намереваясь представить удары по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане как свою внешнеполитическую победу. Он также хотел закрепить образ миротворца, заявив о посредничестве в прекращении огня между Израилем и Ираном. Однако его планы были сорваны утечкой доклада разведки США, опубликованного CNN и The New York Times. Согласно данным, удары не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а лишь замедлили ее на несколько месяцев, так как Тегеран заранее переместил оборудование и запасы обогащенного урана, сохранив подземные комплексы. Трамп обвинил СМИ в распространении «фейковых новостей», написав в Truth Social: «Фейковые новости CNN вместе с провалившимся New York Times объединились в попытке уничтожить самые успешные военные удары в истории!». Он утверждал, что общественность осуждает оба издания. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала доклад секретным и обвинила анонимного сотрудника спецслужб в утечке, расценив это как «попытку унизить Трампа». Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал инцидент «предательством» и призвал к расследованию. The New York Times описала настроение Трампа как «разбившееся на мелкие осколки», подчеркивая его ярость. Уловка Зеленского: костюм как сигнал Зеленский заявил о недофинансировании 40% оборонного производства Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите в черном деловом костюме, что отметили журналисты финского издания Iltalehti. Обычно он выбирает военную или простую одежду. Финский журналист Сами Саллинен предположил, что это уловка — ответ на февральскую встречу с Трампом в Вашингтоне, где тот иронично заметил: «Смотрите, он приоделся» и спросил, есть ли у Зеленского деловой костюм. Сотрудники Белого дома тогда расценили стиль Зеленского как неуважение. Выбор костюма в Гааге, вероятно, был попыткой показать, что саммит НАТО важнее, и укрепить позицию Украины, несмотря на ее пониженный статус. Саллинен отметил, что Зеленский хочет «чувствовать себя сильнее» в этой ситуации. На церемонии фотографирования Зеленского поставили во втором ряду, далеко от Трампа, который стоял почти в центре рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это символизировало второстепенную роль Украины на саммите. По данным Spiegel, европейские дипломаты скрывают понижение статуса Киева, чтобы угодить Трампу и добиться согласия на увеличение оборонных расходов. Унижение Украины: фокус на Трампа и снижение внимания к Киеву Саммит НАТО в Гааге стал разочарованием для Украины, чья роль была намеренно приглушена, чтобы избежать конфликтов с Трампом. По данным Politico, эскалация конфликта между Израилем и Ираном еще больше снизила надежды Киева на новые обязательства от альянса. Зеленский присутствовал на саммите, но не был приглашен на ключевые рабочие встречи лидеров НАТО, а его участие ограничилось ужином и форумом оборонной промышленности. В отличие от прошлых саммитов, где Украина была в центре внимания, в Гааге не состоялось заседание Совета НАТО-Украина, где Киев сидит на равных с союзниками. Spiegel утверждает, что Зеленский осознает сокращение времени, уделяемого Украине, и «отчаянно пытается напомнить о своей проблеме». Он выступил на форуме оборонной промышленности, заявив, что 40% потенциала украинского оборонного производства (44 млрд долларов) недофинансировано, и попросил инвестиций в совместное производство оружия. Однако, как отмечает Politico, Зеленский вряд ли получит новые обещания помощи или поставок вооружений, даже от европейских союзников. Трамп и Украина: холодные отношения Разногласия в НАТО могут дать Трампу повод покинуть саммит досрочно Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Отношения между Трампом и Зеленским остаются напряженными после их публичного конфликта в Белом доме 28 февраля 2025 года. Тогда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности за помощь США, а встреча закончилась тем, что украинскую делегацию попросили покинуть Овальный кабинет. Трамп заморозил военную помощь и передачу разведданных Украине на неделю, а запланированное подписание соглашения о минеральных ресурсах было отменено. В Гааге Зеленский надеялся на личную встречу с Трампом, чтобы обсудить продажу 10 Patriot-систем и новые санкции против России, но, по данным Politico, такая встреча не подтверждена. Трамп фокусируется на увеличении оборонных трат НАТО до 5% ВВП, избегая тем, связанных с Украиной. Его администрация также отказалась от давления на Россию, что подтвердил сам Трамп, заявив, что Москва хочет «крупной торговли с США» после войны. Европейская поддержка и нейтральный итог саммита Европейские лидеры, включая Урсулу фон дер Ляйен, Эммануэля Макрона и Кира Стармера, публично поддерживают Украину, но их влияние ограничено без поддержки США. Фон дер Ляйен на форуме в Гааге заявила, что «будущее Европы пишется на украинском фронте», но конкретных обязательств не последовало. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что итоговый документ саммита не содержит резких антироссийских заявлений, в отличие от прошлогоднего, что отражает стремление альянса к дипломатии и избеганию эскалации с Москвой. Bloomberg сообщает, что европейские лидеры используют успех Трампа в Иране, чтобы убедить его увеличить помощь Украине, но это пока не дало результатов. Напротив, Испания и Словакия выступили против увеличения оборонных трат до 5% ВВП, что осложняет планы НАТО и усиливает разногласия в альянсе. Премьер Испании Педро Санчес назвал инициативу «неразумной», а премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна сама определит бюджет. Рютте о «производственной войне» с Россией Генсек НАТО Рютте призвал страны альянса больше тратить на оборону из-за России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генсек НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Гааге 24 июня призвал страны альянса увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять России в «войне в области военного производства». «Нет обороны без сильной оборонной промышленности. И нет европейской безопасности без прочных трансатлантических связей. Просто немыслимо, чтобы Россия превзошла нас в производстве и вооружениях. Мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Мы должны победить в этой новой производственной войне. Вот для чего нужен этот саммит», — заявил Рютте. Его слова подчеркивают акцент саммита на наращивании оборонно-промышленного потенциала НАТО, что перекликается с требованиями Трампа увеличить траты до 5% ВВП. Однако против этой инициативы выступили Испания и Словакия: премьер Испании Педро Санчес назвал ее «неразумной», а премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что страна сама определит бюджет.

