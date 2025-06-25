Историк дал неутешительный прогноз по «корейскому сценарию» на Украине

Историк Асмолов: «корейский сценарий» на Украине лишь усилит эскалацию
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«Корейский сценарий» контрпродуктивен, заявил Асмолов
«Корейский сценарий» контрпродуктивен, заявил Асмолов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов предупредил, что «корейский сценарий» — лишь временная «передышка» для Украины. Такой подход может повторить ситуацию после Корейской войны, оставив конфликт нестабильным.

«Так называемый „корейский сценарий“ звучит красиво, но он контрпродуктивен. Он не учитывает специфики украинского конфликта и рискует лишь отсрочить эскалацию», — поделился востоковед с Lenta.ru. Также он уточнил, что если попытаться применить такой подход, то получится схема, с которой никто из сторон не будет согласен (часть территорий под контролем противника), а Киев получит «передышку».

На XI международном форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнял, что западные страны «вымаливают» немедленное перемирие. Позиция Киева значительно изменилась за последние два года — ранее Владимир Зеленский настаивал на стратегическом поражении России.

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Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов предупредил, что «корейский сценарий» — лишь временная «передышка» для Украины. Такой подход может повторить ситуацию после Корейской войны, оставив конфликт нестабильным. «Так называемый „корейский сценарий“ звучит красиво, но он контрпродуктивен. Он не учитывает специфики украинского конфликта и рискует лишь отсрочить эскалацию», — поделился востоковед с Lenta.ru. Также он уточнил, что если попытаться применить такой подход, то получится схема, с которой никто из сторон не будет согласен (часть территорий под контролем противника), а Киев получит «передышку». На XI международном форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнял, что западные страны «вымаливают» немедленное перемирие. Позиция Киева значительно изменилась за последние два года — ранее Владимир Зеленский настаивал на стратегическом поражении России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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