Петербурженка с ребенком на руках выпрыгнула с восьмого этажа, спасаясь от пожара

21:47 14 января 2018 3

Спасатели прибыли через восемь минут после сообщения о ЧП Фото: Владимир Андреев © URA.RU (архивное фото)

В Санкт-Петербурге мать с трехлетним ребенком на руках выпрыгнула из окна на восьмом этаже, пытаясь спастись из горящей квартиры. Сообщение о пожаре на улице Софийской поступило диспетчеру в 15.27 по московскому времени, спасатели были на месте ЧП уже через восемь минут.

До их прибытия из окна квартиры выпрыгнула женщина 1995 года рождения с трехлетним сыном, цитирует РИА «Новости» сообщение городского ГУ МЧС. Их обоих доставили в больницу. В ведомстве уточнили, что в квартире горела обстановка одной из комнат на площади 10 квадратных метров. Пожар локализовали уже в 15:49, на месте работали 25 человек личного состава и пять единиц техники.