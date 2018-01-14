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15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
21:47  14 января 2018 3

Петербурженка с ребенком на руках выпрыгнула с восьмого этажа, спасаясь от пожара

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
Спасатели прибыли через восемь минут после сообщения о ЧПФото: Владимир Андреев © URA.RU (архивное фото)

В Санкт-Петербурге мать с трехлетним ребенком на руках выпрыгнула из окна на восьмом этаже, пытаясь спастись из горящей квартиры. Сообщение о пожаре на улице Софийской поступило диспетчеру в 15.27 по московскому времени, спасатели были на месте ЧП уже через восемь минут.

До их прибытия из окна квартиры выпрыгнула женщина 1995 года рождения с трехлетним сыном, цитирует РИА «Новости» сообщение городского ГУ МЧС. Их обоих доставили в больницу. В ведомстве уточнили, что в квартире горела обстановка одной из комнат на площади 10 квадратных метров. Пожар локализовали уже в 15:49, на месте работали 25 человек личного состава и пять единиц техники.

Виктор Жуков
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