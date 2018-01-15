{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 68,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 января 2018
14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:21  15 января 2018 0

Даже Рождество не может помирить уральскую власть. Полпред Холманских и губернатор Куйвашев поздравили владыку врозь

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, холманских игорь, путин владимир
Все уровни власти должны взаимодействовать перед выборами президента РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Установка на объединение усилий всех уровней власти, данная администрацией президента перед выборами главы государства, в УрФО пока не исполнена. Показательным для аппаратчиков всех домов власти стали публичные мероприятия в Екатеринбургской митрополии — торжественный прием митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, посвященный Рождеству.

Полпред Холманских (в центре) ни разу за три года не появлялся в митрополии. И вдруг приехал
Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Несмотря на то, что все представители власти были приглашены на торжественные мероприятия в митрополию, губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских предпочли не сталкиваться. В полпредстве взяли обязательство появиться на приеме митрополита, только выяснив, что глава региона находится в отпуске и на празднике присутствовать не будет. Евгений Куйвашев, в свою очередь, предпочел поздравить митрополита лично в отдельном кабинете, где вручил правящему архиерею картину с изображением часовни на площади Труда.

Высокопоставленные окружные, областные и даже муниципальные чиновники недоумевают, поскольку, как и их руководители, осведомлены о существующих «установках на дружбу». «До выборов приказано все конфликты гасить, с бизнесменами или внутренние — не важно. У нас по хозчасти есть темы, которые уже можно считать взрывоопасными. Но сидим, скрипим зубами и не пускаем, только после выборов и, возможно, даже после ЧМ», — объяснил видный член свердловского кабмина.

Официальный сайт Екатеринбургской епархии присутствие обоих чиновников в митрополии 12 января описывает так: «С поздравлением с Рождеством Христовым перед гостями приема также выступил полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Рюрикович Холманских. В рамках ежегодного рождественского приема владыка митрополит также встретился с губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым».

Вопреки домыслам отдельных областных чиновников о крайней степени закрытости мероприятия в митрополии, на многочисленных фотографиях полпреда окружают не только собственные сотрудники. Здесь также присутствовали представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов, екатеринбургский бизнесмен Андрей Симановский, депутат Заксобрания Александр Серебренников, редакционный директор «URA.RU» Александр Рыжков, главред «Облгазеты» Дмитрий Полянин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, вице-президент СОСПП Михаил Черепанов, руководитель фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

Губернатор Куйвашев предпочел поздравить митрополита Кирилла отдельно от всех, а на общий праздник не пришел
Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Примечательно, что публичных посещений митрополии Игорь Холманских не предпринимал последние несколько лет. Окружение полпреда объясняет это просто: «Посещение рождественских мероприятий происходит по мере возможности, в соответствии с графиком: в этом году график полпреда позволил — и он принял приглашение владыки». Бывалые аппаратчики, однако, предположили, что полпред преследовал политический интерес, связанный с собственной карьерной перспективой, пока туманной, или предстоящими выборами президента России.

Официально в полпредстве, впрочем, заверяют, что установка на объединение усилий выполняется в полной мере. «Аппарат полпреда и органы исполнительной власти Свердловской области как работали совместно, так и будут работать в перспективе. У каждого уровня управления свой объем полномочий и свои задачи. Они определяются, соответственно, Конституцией, указами президента и региональными нормативными документами, в том числе уставом области. Эти задачи реализуются», — заверил «URA.RU» заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

Объяснение произошедшего в резиденции оказалось еще лаконичнее. «Формирование рабочего графика губернатора в Свердловской области зависит исключительно от планов губернатора», — объяснил директор департамента информполитики региона Александр Иванов. Известно, что в ту же пятницу, 12 января, губернатор Евгений Куйвашев улетел в Москву.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров