16:21 15 января 2018 0

Все уровни власти должны взаимодействовать перед выборами президента России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Установка на объединение усилий всех уровней власти, данная администрацией президента перед выборами главы государства, в УрФО пока не исполнена. Показательным для аппаратчиков всех домов власти стали публичные мероприятия в Екатеринбургской митрополии — торжественный прием митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, посвященный Рождеству.

Полпред Холманских (в центре) ни разу за три года не появлялся в митрополии. И вдруг приехал Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Несмотря на то, что все представители власти были приглашены на торжественные мероприятия в митрополию, губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских предпочли не сталкиваться. В полпредстве взяли обязательство появиться на приеме митрополита, только выяснив, что глава региона находится в отпуске и на празднике присутствовать не будет. Евгений Куйвашев, в свою очередь, предпочел поздравить митрополита лично в отдельном кабинете, где вручил правящему архиерею картину с изображением часовни на площади Труда.

Высокопоставленные окружные, областные и даже муниципальные чиновники недоумевают, поскольку, как и их руководители, осведомлены о существующих «установках на дружбу». «До выборов приказано все конфликты гасить, с бизнесменами или внутренние — не важно. У нас по хозчасти есть темы, которые уже можно считать взрывоопасными. Но сидим, скрипим зубами и не пускаем, только после выборов и, возможно, даже после ЧМ», — объяснил видный член свердловского кабмина.

Официальный сайт Екатеринбургской епархии присутствие обоих чиновников в митрополии 12 января описывает так: «С поздравлением с Рождеством Христовым перед гостями приема также выступил полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Рюрикович Холманских. В рамках ежегодного рождественского приема владыка митрополит также встретился с губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым».

Вопреки домыслам отдельных областных чиновников о крайней степени закрытости мероприятия в митрополии, на многочисленных фотографиях полпреда окружают не только собственные сотрудники. Здесь также присутствовали представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов, екатеринбургский бизнесмен Андрей Симановский, депутат Заксобрания Александр Серебренников, редакционный директор «URA.RU» Александр Рыжков, главред «Облгазеты» Дмитрий Полянин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, вице-президент СОСПП Михаил Черепанов, руководитель фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

Губернатор Куйвашев предпочел поздравить митрополита Кирилла отдельно от всех, а на общий праздник не пришел Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Примечательно, что публичных посещений митрополии Игорь Холманских не предпринимал последние несколько лет. Окружение полпреда объясняет это просто: «Посещение рождественских мероприятий происходит по мере возможности, в соответствии с графиком: в этом году график полпреда позволил — и он принял приглашение владыки». Бывалые аппаратчики, однако, предположили, что полпред преследовал политический интерес, связанный с собственной карьерной перспективой, пока туманной, или предстоящими выборами президента России.

Официально в полпредстве, впрочем, заверяют, что установка на объединение усилий выполняется в полной мере. «Аппарат полпреда и органы исполнительной власти Свердловской области как работали совместно, так и будут работать в перспективе. У каждого уровня управления свой объем полномочий и свои задачи. Они определяются, соответственно, Конституцией, указами президента и региональными нормативными документами, в том числе уставом области. Эти задачи реализуются», — заверил «URA.RU» заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

Объяснение произошедшего в резиденции оказалось еще лаконичнее. «Формирование рабочего графика губернатора в Свердловской области зависит исключительно от планов губернатора», — объяснил директор департамента информполитики региона Александр Иванов. Известно, что в ту же пятницу, 12 января, губернатор Евгений Куйвашев улетел в Москву.