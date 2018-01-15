22:39 15 января 2018 0

У скандального шоу появились серьезные проблемы Фото: скрин видео выпуска шоу «Дома-2»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Константин Иванов заявил, что программа в скором времени может закрыться. Причины три — непопулярность шоу, финансовые трудности, постановочный характер.

Бывший участник проекта рассказал о низких рейтингах и таких же зарплатах сотрудников: «Редакторы стали чаще звать старых участников и экспертов на различные шоу, им платят от 10−25 тысяч рублей за выход. Это хоть как-то поднимает интерес к проекту», — написал Иванов на своей странице в Instagram. «На проекте давно не живет Любовь. В погоне за рейтингом замылился глаз на настоящее, которого там тоже очень мало», — пожаловался экс-участник «Дома-2». Как сообщает Life.ru, Иванов также обратился к продюсерам шоу с просьбой пересмотреть отношение к участникам: «Относитесь как к людям, а не как к хомякам, и не учитывайте только свои интересы».

В комментариях пользователи соцсети разделились на два лагеря. «Давно пропал интерес к проекту, один сценарий, смешно уже», «Раньше было намного интереснее смотреть, где царила ЛЮБОВЬ. А сейчас одни измены и драки!», «Хоть один человек сказал как есть и правду», — поддержали Иванова одни. «Вот и пусть это говно уже закроют наконец-то!», «Такой дешевый сценарий, такой тупой проект», — выдохнули с облегчением критики телешоу.

Ранее другой участник «Дома-2», Май Абрикосов, сделал аналогичное заявление о закрытии программы. Он также сослался на низкие рейтинги, писало «URA.RU». Также сообщалось, что звезда скандального реалити-шоу Анастасия Полетаева оказалась в колонии общего режима. Ее приговорили к полутора годам заключения за незаконные банковские операции, сообщало «Федеральное агентство новостей».