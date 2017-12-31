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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:46  31 декабря 2017 5

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов заявил о скором закрытии проекта

Абрикосов считает, что «Дом-2» нужно почистить от всего «неэффективного, неживого, отягощающего»Фото: Instagram Мая Абрикосова

Снижение рейтингов реалити-шоу «Дом-2» может привести к закрытию проекта. Такое мнение высказал экс-участник телестройки Май Абрикосов.

По словам Абрикосова, после ухода с проекта продюсера Алексея Михайловского передачу стало скучно смотреть. Экс-участник уверен, что «Дому-2» следует избавиться от всего «неэффективного, неживого, отягощающего», а именно от «Сплетниц», «Клуба веселых дураков», «Актерской школы», минутных «Новостей» и «Разбора». «Самое время все силы бросить на зрительский интерес, а не заниматься набором шоу, лучшие версии которых уже идут на других каналах с успехом», — написал Абрикосов на своем официальном сайте.

Он также подчеркнул, что новые участники шоу никуда не годятся, их нужно заменить, а из ведущих оставить только Ксению Бородину и Ольгу Бузову. Абрикосов уверен, что «Дому-2» необходим свежий взгляд и новые идеи, сейчас же на шоу «развал»

«Телепроект показывает беспомощность организаторов. Мы видим, как не надо делать шоу. Мне кажется, зрителям надоело смотреть на непрофессионализм создателей „Дома-2“ и они самоустраняются. Проект закроется, если совсем пропадет зрительский интерес», — подытожил экс-участник.

Валерия Романова
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