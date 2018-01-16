22:29 16 января 2018 0

Самый высокий показатель и лучший рост относительно прошлого года показала Тюменская область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты признали четыре региона Большого Урала «средне-сильными» в рейтинге инновационных территорий, представленном во вторник, 16 января, на Гайдаровском форуме. Самый высокий показатель и лучший рост относительно прошлого года показала Тюменская область, она поднялась на 12 позиций и заняла 14-е место.

Свердловская область осталась на 17-м месте, Пермский край уступил три позиции и оказался на 18-й строчке рейтинга. Челябинская область закрепилась на двадцать втором месте, как и в 2017 году. Все эти регионы попали в группу «средне-сильных инноваторов», уступив лидерам («сильными инноваторам») — Санкт-Петербургу, Москве, Татарстану, Томской и Новосибирской областями.

Курганская область (64-е место), ХМАО-Югра (66-е место) и ЯНАО (75-е место) попали в группу «средне-слабых инноваторов» и обошли таких «слабых инноваторов», как Чукотку (85-е место), Ингушетию (84-е место) и Чечню (83-е место).

Рейтинг инновационных регионов составляется Ассоциацией инновационных регионов России с 2012 года совместно с Министерством экономического развития России, при участии региональных администраций и ведущих экспертов страны. Он отражает актуальные результаты инновационного развития субъектов РФ по 29 показателям-маркерам: от научных исследований и разработок в регионах до социально-экономических условий инновационной деятельности в субъекте.