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Главные новости Пермского края
22:55  19 января 2018 0

«ЛУКОЙЛ» поможет отдаленным поселкам Прикамья

Роснефть. Нижневартовск., нефть, роснефть, качалка
Кроме газификации, нефтяная компания разобьет сквер и преобразит площадиФото: Александр Елизаров © URA.RU

«ЛУКОЙЛ» подписал соглашение о взаимодействии с 26 муниципальными районами Прикамья. Помимо газификации, нефтяная компания разобьет скверы и парки, преобразит площади в населенных пунктах края. Об этом сообщается на сайте «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков и главы 26 муниципальных районов, в которых работают нефтяники, подписали соглашение о взаимодействии на 2018 год. Особое внимание в документе уделяется поддержке инициативы губернатора Максима Решетникова по газификации населенных пунктов. В списке села Черновское, Калинино и Карьево, деревни Гожан и Бажуки.

«Наш основной приоритет — удовлетворенность жителей края не только в территориях добычи, но и в масштабах всего региона. С 2007 года в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве компания „ЛУКОЙЛ“ инвестировала в развитие Прикамья более 23 миллиардов рублей. За это время мы вместе даже в самых отдаленных уголках региона построили и реконструировали образовательные, спортивные, медицинские, культурные и религиозные объекты», — отметил в ходе церемонии подписания представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков.

В 2018 году планируется создать комфортную городскую среду в Добрянском, Ильинском, Краснокамском, Еловском, Очерском, Пермском, Сивинском и Частинских районах. В Чернушке отремонтируют и обновят центральную площадь с торговыми рядами и арт-объектами, а в Перми около нового офисного здания «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» появится сквер имени Татищева. Свой вклад в выполнение обязательств по Соглашению вносят ведущие предприятия компании в Прикамье: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Ольга Дудорова
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