Кадыров объявил о прямых рейсах из Грозного на Урал

10:02 23 января 2018 4

Глава Чечни озвучил планы по новым авиарейсам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Чечни в скором времени планируют открыть авиасообщение между Грозным и городами Екатеринбург, Уфа, Ростов и Новосибирск. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в Mylistory.

«Совсем недавно открыты новые авиационные и автобусные маршруты, в том числе авиарейсы Грозный — Мюнхен и Грозный — Стамбул, регулярные автобусные рейсы в Симферополь, Севастополь, Москву и другие города России. Скоро начнут летать самолеты в Новосибирск, Ростов, Уфу и Екатеринбург», — цитирует Кадырова ТАСС. Эта тема обсуждалась на совещании министерства транспорта и связи региона.

23 декабря 2017 года начали поступать сообщения о том, что аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram Рамзана Кадырова заблокировали из-за санкций со стороны США, сообщил «Ридус». В ответ, проинформировала «Национальная служба новостей», глава Чечни в этот же день заявил, что в республике тестируется новая социальная сеть Mylistory. Она, по словам Кадырова, «ни в чем не уступает заморским». Теперь Рамзан Кадыров общается со своими подписчиками именно через Mylistory.