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Главные новости Челябинской области
10:04  24 января 2018 1

«Мой бабулёнок!» У бывшей жены Кончаловского нашлась родня на Урале. ФОТО

Супруги расстались после 20 лет совместной жизниФОТО: instagram

Актриса Любовь Толкалина, бывшая супруга режиссера Егора Кончаловского, сфотографировалась с бабушкой, проживающей в Челябинской области.«Любовь в квадрате. Люба и баба Люба. Прошу любить и жаловать. Мой бабулёнок!» — подписала снимок Толкалина.

Актриса, гастролирующая по Челябинской области со спектаклем «Мастер и Маргарита», навестила проживающую там родственницу. Толкалина рассказала, что ее назвали в честь бабушки Любы — сестры ее родной бабушки Нины. Толкалина с теплотой отзывается о родственнице, называя ее «Моя драгоценность, мое сокровище. Мой персональный байкал». Экс-жена Кончаловского отмечает, что баба Люба прожила очень непростую жизнь. «Дивлюсь её силе, прозорливости, внимательности, энергии лучистой, ее чистоте дивлюсь, способности не унывать, остроте мышления, памяти, сердечности, чувству юмора, тончайшей чувствительности и филигранному владению русским языком», — пишет Толкалина.

Пост умилил пользователей: «Бабулечке здоровья! Как мило… Вы похожи! Какие обе замечательные, красивые! Добро — в глазах!» — отмечают подписчики в комментариях.

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина расстались в январе 2016 года после 20 лет семейной жизни. Отец Егора Андрей Кончаловский с братом Никитой Михалковым ранее заявил, что они хотят создать конкурента McDonald’s. Для этого они просят у государства почти миллиард рублей, сообщало «URA.RU».

Рита Теркина
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