На предприятиях и в офисах «Южуралзолото», принадлежащего депутату Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову, 25 января прошли обыски, выемка документов и допросы сотрудников. Об этом на пресс-конференции 26 января заявил начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев.
Как пояснил Сергеев, мероприятия проводили сотрудники главка МВД РФ. В Челябинск прибыла группа из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России. «Оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов одного из подразделений „Южуралзолота“. Дело расследуется в Москве», — заявил Андрей Сергеев.
Ранее сообщение об обысках появилось в одном из телеграм-каналов. Официально никто эту информацию не подтверждал. В пресс-службе «Южуралзолота» в разговоре с «URA.RU» все опровергали.
В группу «Южуралзолота» входит несколько предприятий, связанных с добычей полезных ископаемых. Константин Струков считается одним из самых обеспеченных людей Южного Урала и входит в список российских олигархов по версии Forbes.