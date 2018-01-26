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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Челябинской области
12:24  26 января 2018 6

На предприятии челябинского олигарха прошли обыски из-за неуплаты налогов. Расследует Москва

Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, струков константин
У Константина Струкова неприятности с налогамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На предприятиях и в офисах «Южуралзолото», принадлежащего депутату Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову, 25 января прошли обыски, выемка документов и допросы сотрудников. Об этом на пресс-конференции 26 января заявил начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев.

Как пояснил Сергеев, мероприятия проводили сотрудники главка МВД РФ. В Челябинск прибыла группа из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России. «Оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов одного из подразделений „Южуралзолота“. Дело расследуется в Москве», — заявил Андрей Сергеев.

Ранее сообщение об обысках появилось в одном из телеграм-каналов. Официально никто эту информацию не подтверждал. В пресс-службе «Южуралзолота» в разговоре с «URA.RU» все опровергали.

В группу «Южуралзолота» входит несколько предприятий, связанных с добычей полезных ископаемых. Константин Струков считается одним из самых обеспеченных людей Южного Урала и входит в список российских олигархов по версии Forbes.

Альбина Золотухина
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