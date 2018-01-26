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26 января 2018
Главные новости Свердловской области
15:57  26 января 2018 0

«Ласточкам» продлили путь на север. В Екатеринбурге болельщиков ЧМ прокатят в современных электричках с комфортом

Первый рейс
В «Ласточках» будут продавать билеты в туристические вагоны и в бизнесс-классФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Свердловские власти и СвЖД пришли к соглашению продлить маршрут современных пассажирских поездов «Ласточка», теперь они будут следовать до Кушвы и Шали. Кроме того, на участке «Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово» будет обеспечена перевозка «Ласточками» гостей чемпионата мира по футболу, сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Чтобы запустить современные поезда к отдаленным от центра свердловским городам, на маршруте готовят новые платформы. В 2018—2019 годах девять таких платформ оборудуют на шести станциях нижнетагильского направления. Сейчас же завершается установка платформы в Екатеринбурге на остановке «Первомайская».

Как уточнили в департамента информполитики, планы по расширению маршрутов с использованием «Ласточек» были озвучены в ноябре прошлого года, продлить уже существующие маршруты от Нижнего Тагила до Кушвы и от Кузино до Шали стало возможным после того, как на СвЖД поступил пятый состав электропоездов «Ласточка».

Электропоезда, которые собирают в Верхней Пышме на предприятии «Уральские локомотивы», будут задействованы в перевозке болельщиков на чемпионате мира по футболу. Уровень сервиса в поезде будет такой же, как и в самолете. Пассажиры смогут выбирать между экономическим, туристическим и бизнес-классом. В вагонах бизнес-класса будут установлены удобные комфортные кресла, индивидуальное освещение у каждого пассажира, розетка, сиденье с настраиваемым уклоном спинки. В перспективе эти составы свяжут Екатеринбург с соседними регионами. Как ранее писало «URA.RU», электропоезд повышенной комфортности «Ласточка Премиум» — такой же, как в Сочи, в скором времени начнет курсировать между Екатеринбургом и Тюменью.

Производство «Ласточек» было налажено в городе-спутнике Екатеринбурга благодаря поддержке в 2010 году проекта Владимиром Путиным. Сейчас уровень локализации производства составляет уже 93%.

Нина Калинина
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