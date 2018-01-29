Российские промышленники заключат стратегическое соглашение с ЦИК

Предприниматели помогут комиссии распространять информацию
Российский союз промышленников и предпринимателей сегодня подпишет соглашение о сотрудничестве с Центризбиркомом. Структуры решили объединить усилия в начинающейся кампании.
Предметом соглашения является взаимодействие по вопросам информирования граждан о выборах президента РФ, сообщает пресс-служба ЦИК. Промышленники берут на себя обязательства помогать с распространением сведений о правилах ведения кампании и кандидатах.
Со стороны РСПП соглашение подпишет исполнительный вице-президент союза Виктор Черепов, со стороны ЦИК — председатель комиссии Элла Памфилова.