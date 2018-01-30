Прокуратура Челябинской области в этом году будет более жестко наказывать чиновников и депутатов, утаивших доходы и имущество в ежегодных декларациях, которые сдаются весной. При этом силовики будут адекватно относиться к незначительным ошибкам, сообщил на пресс-конференции во вторник глава надзорного ведомства Александр Кондратьев, передает корреспондент «URA.RU».
«Практика постепенно нарабатывается. Есть понимание со стороны руководства области. Поэтому процесс пойдет более активно в этом году. Будем адекватно относиться, если реальные доходы будут отличаться от указанных в декларации на 2000 рублей, понимаем, что это незначительная ошибка», — сказал прокурор области.
Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Ермолаев добавил, что по требованию прокуроров в прошлом году 6 должностных лиц было уволено по утрате доверия. Годом ранее 3 чиновника расстались с должностями из-за сокрытия доходов или имущества. «Думаю, в этом году, если вскроются такие факты, будет больше лиц, уволенных за нарушение антикоррупционного законодательства», — добавил прокурор.