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30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Челябинской области
14:49  30 января 2018 0

Челябинская прокуратура будет требовать увольнения чиновников и депутатов из-за коррупции

Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, кондратьев александр
Ведомство будет жестко реагировать на обман в декларациях чиновников и депутатовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Прокуратура Челябинской области в этом году будет более жестко наказывать чиновников и депутатов, утаивших доходы и имущество в ежегодных декларациях, которые сдаются весной. При этом силовики будут адекватно относиться к незначительным ошибкам, сообщил на пресс-конференции во вторник глава надзорного ведомства Александр Кондратьев, передает корреспондент «URA.RU».

«Практика постепенно нарабатывается. Есть понимание со стороны руководства области. Поэтому процесс пойдет более активно в этом году. Будем адекватно относиться, если реальные доходы будут отличаться от указанных в декларации на 2000 рублей, понимаем, что это незначительная ошибка», — сказал прокурор области.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Ермолаев добавил, что по требованию прокуроров в прошлом году 6 должностных лиц было уволено по утрате доверия. Годом ранее 3 чиновника расстались с должностями из-за сокрытия доходов или имущества. «Думаю, в этом году, если вскроются такие факты, будет больше лиц, уволенных за нарушение антикоррупционного законодательства», — добавил прокурор.

Сергей Леонов
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