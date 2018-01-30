{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Челябинской области
17:23  30 января 2018 0

Прецедент! Челябинские силовики хотят довести до суда дело о смоге

Смог над городом, НМУ. Экологическая катастрофа. Челябинск, дым, экология, воздух, атмосфера, смог над челябинском, нму
Такой вид на Металлургический район был из здания в центре Челябинска во вторник, 30 январяФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Смог накрыл Челябинск
все новости сюжета

Южноуральский прокурор Александр Кондратьев считает, что уголовное дело о загрязнении воздуха в Челябинске имеет «хорошую судебную перспективу». Назначены и проводятся экспертизы, расследование продолжается, добавил глава надзорного ведомства на пресс-конференции во вторник, передает корреспондент «URA.RU».

«Два уголовных дела [возбуждены в феврале и марте] объединены в одно производство. Это знаковые дела. В Челябинской области сложилась неблагоприятная ситуация. Дело имеет нормальную судебную перспективу. Оно находится на личном контроле [первого зампрокурора области Виталия] Лопина тут. Надеюсь, дело будет направлено в суд», — сказал Александр Кондратьев.

В Челябинске сложилась катастрофическая ситуация с воздухом. Во вторник смог вновь накрыл город, хотя надзорные ведомства не объявляли неблагоприятные метеоусловия. Дошло до того, что на проблему обратили внимание полицейские, возбудившие уголовные дела. Жители считают главным виновником смога «Мечел-Кокс», расположенный в Металлургическом районе. Рядом с предприятием обнаружено превышение выбросов вредных веществ.

Прокуратура Челябинской области в июне прошлого года заставила управление Росприроднадзора аннулировать разрешение «Мечел-Коксу» на выброс вредных веществ в воздух. В отношении сотрудников структуры, выдавшей такое разрешение, началась служебное расследование.

«Мечел-Кокс» — крупнейший завод Челябинска и один из главных загрязнителей воздуха. Предприятие находится в черте города. По данным экологов, оно дает около 46% загрязнения от всех промышленных выбросов в Челябинске, это около 100 тыс. тонн. Предприятие входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров