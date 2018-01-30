Южноуральский прокурор Александр Кондратьев считает, что уголовное дело о загрязнении воздуха в Челябинске имеет «хорошую судебную перспективу». Назначены и проводятся экспертизы, расследование продолжается, добавил глава надзорного ведомства на пресс-конференции во вторник, передает корреспондент «URA.RU».
«Два уголовных дела [возбуждены в феврале и марте] объединены в одно производство. Это знаковые дела. В Челябинской области сложилась неблагоприятная ситуация. Дело имеет нормальную судебную перспективу. Оно находится на личном контроле [первого зампрокурора области Виталия] Лопина тут. Надеюсь, дело будет направлено в суд», — сказал Александр Кондратьев.
В Челябинске сложилась катастрофическая ситуация с воздухом. Во вторник смог вновь накрыл город, хотя надзорные ведомства не объявляли неблагоприятные метеоусловия. Дошло до того, что на проблему обратили внимание полицейские, возбудившие уголовные дела. Жители считают главным виновником смога «Мечел-Кокс», расположенный в Металлургическом районе. Рядом с предприятием обнаружено превышение выбросов вредных веществ.
Прокуратура Челябинской области в июне прошлого года заставила управление Росприроднадзора аннулировать разрешение «Мечел-Коксу» на выброс вредных веществ в воздух. В отношении сотрудников структуры, выдавшей такое разрешение, началась служебное расследование.
«Мечел-Кокс» — крупнейший завод Челябинска и один из главных загрязнителей воздуха. Предприятие находится в черте города. По данным экологов, оно дает около 46% загрязнения от всех промышленных выбросов в Челябинске, это около 100 тыс. тонн. Предприятие входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина.